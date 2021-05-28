«Китайская модель» нам в помощь?

Призванные таким образом к порядку китайские «товарищи олигархи» кивнули, потому что совсем недавно их руководство достаточно мощно, без оглядки на всякие там капиталистические условности, разобралось с одним из самых знаковых в мире предпринимателей Джеком Ма.

И товарищ Ма спокойно отреагировал на претензии КПК, приняв их все и учтя на будущее. Он не стал, кстати, объявлять себя политически гонимым, а режим «кровавым»: вот вам пример адекватного восприятия объективной действительности и социальной ответственности предпринимателя. А ведь мог и «Открытый Китай» какой-нибудь основать, но не стал.

В свою очередь, в России тех же «металлургов», складывается впечатление, просто холят и лелеют. У них и льготное налогообложение в районе 10% и налоговые вычеты в период роста цен на металлы. Все эти радости жизни - на фоне налогообложения тех же нефтяников в 70, а то и 80%...

Может быть, у наших такое счастье оттого, что «крыша» (без отрицательной коннотации говорю) хороша?

А покровительствует им, например, сам председатель Счётной палаты ФС РФ Алексей Кудрин, который, собственно, и предложил поддержать «металлургов» предоставив им дополнительный налоговый вычет.

Вопрос со стороны экспертного сообщества «зачем?» остаётся пока без ответа.

Помимо низких налогов на отрасль, не секрет, «металлурги» по-прежнему достаточно активно выводят дивиденды за рубеж, за редким исключением, образуя так называемую «оффшорную аристократию».

Ну, как «аристократию»? Настоящая аристократия об Отечестве печётся, а эти… Нет, не пекутся. Иначе уже давно бы последовали совету президента РФ и тратили свои дивиденды на Родине, инвестируя в инфраструктурные проекты, а не в яхты и многочисленную «недвижку» за рубежом.

Их даже не пугает тот простой факт, что теперь и Англия, и Франция и другие европейские страны, не говоря уже о США, достаточно просто отнимают средства и арестовывают недвижимость, изымая её в пользу казны как нажитую незаконным путём. Надо ли говорить, что средства или объекты уже не возвращаются в собственность Российской Федерации, откуда были выведены?

Конечно, справедливости ради скажем, что речь тут в контексте «оффшорной аристократии» идёт не только о «металлургах», но и о «химиках» (удобрения), «финансистах» (банковская сфера) и прочих «выводилах».

Так что, как говорится, почувствуйте разницу: китайские «олигархи» действуют в интересах своего государства, своего общества, а наш «деловой нобилитет» всё растаскивает Родину частями за рубеж, как в «святые», прости, Господи, девяностые.

В последнее время, конечно, «сислибов» немного прижали. Однако некоторые из них по-прежнему в силе и при власти. Ещё с пресловутых гайдаровских времён и при активной внешней поддержке «сислибами», через того же Анатолия Чубайса и Александра Волошина, осуществляется прямой лоббизм «частных лавочек» с целью перераспределения прибылей отнюдь не в пользу Российской Федерации.

Благодаря действиям «силовиков» и национально ориентированных компаний, правда, в последнее время удалось несколько изменить этот печальный тренд: «сислибы» больше не являются доминирующей экономически силой, но их влияние, благодаря Минфину и главе Счётной палаты, по-прежнему ощутимо.

Вот и появляются предложения, – помочь тем, кто в помощи не нуждается и фактически «утопить» тех, кто в отчаянном положении.

Мы же видим, что президент уже устал пенять этой публике, что бизнес должен быть национально ориентированным, что государство сможет позаботиться и сохранить только тех, кто работает как резидент в России.

Нет, не слышат. Напротив, Алексей Кудрин объявляет целесообразность (читай – необходимость) новой масштабной приватизации. Зачем?

Показательно, что данное предложение от председателя «Счётки» звучит ровно тогда, когда накал санкционного противостояния особенно велик и российские госкомпании из-за т.н. «секторальных санкций» точно будут недооценены при выходе на рынок. Поэтому на данном этапе приватизация – акт, направленный против интересов государства. Последнее, кстати, неплохо справляется с управлением крупными объектами экономики, вопреки расхожему в либеральных кругах мнению.

Впрочем, чего вы ждали от либералов, которые спят и видят «позорное» изгнание государства с рынка, с возможно большими потерями, неисполнением социальных обязательств и т.д.

«Сислибы» хороши, когда нужно выстроить коммуникацию с западным сообществом, питающем к ним особенную слабость, но, думаю, их необходимо держать на расстоянии дальше вытянутой руки от рычагов управления. По той простой причине, что эта слабость к нашим «сислибам» со стороны западных стран, на самом деле, имеет вполне прагматическую подоплёку.

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