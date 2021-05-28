«Дни российских вин в HoReCa» в Москве организованы Минпромторгом и Минсельхозом при поддержке Роскачества и профильных ассоциаций.

К 2023 году российские вина займут бОльшую часть ресторанных карт. В сегменте HoReCa (гостинично-ресторанный бизнес) планируется расширение охвата российскими винами с нынешних 30% до 80% во всех работающих в России заведениях. Об этом заявил заместитель руководителя Роскачества Антон Борисов на торжественном открытии акции «Дни российских вин в HoReCa» в Москве.

«ОХОТЯТСЯ КОЛЛЕКЦИОНЕРЫ»

Обратим внимание, что акция организована Минпромторгом России и Минсельхозом России, проходит при поддержке Роскачества, Российской ассоциации экспертов рынка ритейла, Союза виноградарей и виноделов России.

«В винных регионах России – туристический бум, - отметил Антон Борисов. - Роскачество с прошлого года начало собственную программу мониторинга виноделен Юга России. В 2020 и 2021-м году винодельческие предприятия отмечают совершенно новый уровень запроса на вино со стороны винных туристов. Это люди, хорошо знающие вина Италии и Франции, но пока не открывшие для себя винную Россию. Знакомясь с виноградниками и винодельнями, они затем возвращаются в свои города и транслируют спрос на российские вина в ресторанах. Есть несколько позиций вина, за которыми уже охотятся коллекционеры, и не только российские, их не достать ни за какие деньги. Это блестящий показатель роста качества российских вин».

Проводя сравнительные исследования российских вин и импорта в сопоставимых ценовых категориях, Роскачество отмечает, что безусловное превосходство импортных вин над отечественными – потребительский миф. Кроме того, интересу к отечественным винам способствует и повышение стоимости импортных из-за курсов валют. Всё это, по словам Борисова, позволят Роскачеству прогнозировать достаточно быстрый рост охвата рынка российскими винами. Прогноз Роскачества на ближайшие два года: расширение охвата HoReCa российскими винами с нынешних 30-40% до 80% для всех работающих в России заведений.

«ВЫТЕСНЯЮТ КРЕПКИЙ АЛКОГОЛЬ»

«Сегодня в российских ресторанах и кафе уже 1147 наименований отечественной продукции высочайшего качества, которую не стыдно рекомендовать, что мы и делаем от всей души, - сообщил директор Департамента развития внутренней торговли Минпромторга России Никита Кузнецов. - Продажи в российском сегменте HoReCa c начала акции выросли более чем на 20%, и будут расти дальше. Кроме того, один из ключевых показателей эффективности Дней Российских вин – добровольность участия производителей, ритейлеров и рестораторов, среди которых ведущие игроки своих отраслей. Мы рады способствовать процветанию российского виноделия и рассчитываем, что потребление вина постепенно частично вытеснит потребление крепкого алкоголя».

Заместитель директора Департамента пищевой и перерабатывающей промышленности Ася Марутян отметила, что в прошлом году в России собрали более 500 млн тонн винограда, из которого виноделы произвели более 44 млн гекалитров вина. Несмотря на пандемию и засушливые месяцы прошлого года, отечественное виноделие на подъеме. Но дело не только в цифрах.

«Каждый из 30 производителей, принявших участие в этой акции, представляет очень достойный и конкурентоспособный продукт», - подчеркнула она.