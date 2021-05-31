На страже детства: мультфильмы о настоящих защитниках

Особенно важно в цифровой век уберечь маленьких зрителей от нежелательного контента: осознанные родители тщательно отбирают познавательные, но при этом увлекательные мультфильмы со смыслом. Онлайн-кинотеатр IVI сделал подборку проектов про настоящих защитников, на которых захочет равняться каждый ребёнок.

Щенячий патруль

Год: 2013-2018

Местные жители Бухты Приключений могут спать спокойно. Щенячий патруль, охраняющий территорию сказочного местечка, работает слаженно. Их секрет успеха — искренняя дружба и, конечно, самая современная техника. Мальчик Райдер, наставник отряда, конструирует спасательное оборудование и отвечает за работу 11 щенков: Маршала, Крепыша, Гонщика, Рокки, Зумы, Скай, Эверест, Трекера, Эллы, Така и Рэкса. Абсолютно каждый маленький зритель найдёт своего любимчика в многообразии смелых персонажей.

Супер МЯУ

Год: 2021

Даже самая сложная задача по плечу, когда рядом верные друзья. Это точно знают ученики школы супергероев, которые каждую серию сталкиваются с новой проблемой и легко ее решают с помощью суперсилы и, конечно, надежной команды. Львенок Али обладает мощным голосом, который может разрушить любую преграду. Пантера Ния, как магнит, притягивает железо. Тигренок Бао в любой момент может стать невидимым. Барс Вася увеличивается до гигантских размеров, а маленькая Соня умеет останавливать время. Но достигнуть цели можно только сообща.

Сказочный патруль

Год: 2016-2019

Алёнка, Варя, Маша и Снежка — волшебницы, которые приехали в город Мышкин. Им предстоит справляться с трудными испытаниями, учиться дружить и находить выход из самых непредсказуемых ситуаций. «Сказочный патруль» — именно так назвали свой союз девчонки — будет охранять Мышкин от злодеев. У каждой из участниц есть особенный дар: у Алёнки находится ключ огня, у Снежки — Воды, у Маши — Земли, у Вари — Воздуха. Объединив усилия, героини справятся с самой сложной задачей.

Тайны медовой долины

Год: 2020-2021

Сова Софи и ее помощник бельчонок Чинк охраняют спокойствие Медовой долины — городка, где обитают самые разные животные. Местные жители достаточно дружны: помогают друг другу и уважительно относятся к каждому члену «большой семьи». Но даже у самых хороших приятелей бывают разногласия, а порой даже ссоры. Тогда мудрая птица и ее ассистент проводят расследование, чтобы избавить жителей от недопонимания.

Лео и Тиг

Год: 2016-2019

Маленький леопард Лео и тигренок Тиг изучают природу Приморского края, исследуют леса и помогают всем, кто нуждается в их защите. Однажды друзья встречают обезьяну ЛиЛи, которая оказалась в беде и потерялась. Но для отважного тандема нет невыполнимых задач: любой ценой они помогут новому приятелю.

Три Богатыря и Шамаханская царица

Год: 2010

Кто не знает былинных персонажей Илью Муромца, Алешу Поповича и Добрыню Никитича? На этот раз Киевский князь вызвал героев из отпуска, чтобы те помогли ему решить дела любовные. Князю не дает покоя Шамаханская царица — известная обольстительница, которая сводит с ума всех, кто попадется ей на пути.