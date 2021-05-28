«Автостопом по инновациям»: Startup Village показал самые перспективные новые российские технологии

Фото: пресс-служба Startup Village

24-25 мая в Инновационном центре «Сколково» состоялась крупнейшая на постсоветском пространстве конференция для стартапов Startup Village 2021. Девиз мероприятия в этом году - «Packing for Mars. Автостопом по инновациям». Как вы уже догадались, конференция была приурочена к годовщине первого космического полета, который открыл новую страницу в технологической истории человечества.

В 2021 году было принято решение совместить онлайн и офлайн форматы. Дискуссии, интервью и мастер-классы одновременно проходили и на площадке, и в прямом эфире на сайте мероприятия. В конференции приняли участие Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин, Председатель Фонда «Сколково» Аркадий Дворкович, сооснователь студии Pixar Элви Рэй Смит, корпоративный вице-президент Intel Шеннон Пулен. Также гостями и спикерами мероприятия были представители крупнейших мировых компаний, таких как Microsoft, Plug and Play, BlaBlaCar, SAP, 3M, AstraZeneca, Visa, EBay, McKinsey&Company, Accenture, Sabre Corporation, NVIDIA, Qualcomm, Европейское космическое агентство, Китайская корпорация аэрокосмической науки и промышленности и другие организации.

Специальный гость – технический директор Google Рэй Курцвейл, футуролог, один из самых ярких и неоднозначных мыслителей современности, «человек, который предсказал все», в частности появление экзоскелетов и управление компьютером с помощью голоса.

«Наша задача и наша миссия – создать массовый поток инновационного предпринимательства: то самое огромное число команд, идей, стартапов, которые должны довести свою идею до прототипа, до технологии, до продукта, до услуги и дойти до стадии, когда этот продукт, услугу, технологию могут подхватить следующие институты развития или просто крупные компании, которые в этом заинтересованы» - отметил во время дискуссии с экспертами и гостями конференции Председатель Фонда “Сколково” Аркадия Дворкович.

Фонду уже сегодня есть, что показать. В офлайн и онлайн формате работала выставка технологических проектов Startup Bazaar. Стартапы презентовали разработки инвесторам в рамках программ Pitch&Go и AdventurelandChallenge и получили экспертную оценку от известных предпринимателей.

О некоторых проектах мы расскажем подробнее.

Фото: пресс-служба Startup Village

Fixar

Компания разрабатывает и внедряет сервисы на основе собственных беспилотных летательных аппаратов с запатентованной аэродинамической схемой, совмещающей вертикальные взлет и посадку без использования катапульт или парашютных систем. Позволяет летать в самолётном режиме с возможностью зависания в определенных оператором точках пространства для проведения измерений, осмотра с различных ракурсов, прикрепления/открепление груза, фото-/видеосъемки и т. д. Внедрены пилотные сервисы в РФ и СНГ на базе предсерийных образцов, MVP автопилота, наземной станции управления и ПО для предварительного анализа собранной информации, которые дорабатываются и развиваются в настоящем проекте.

Аркон Констракшн

Компания занимается разработкой и запуском на российский и мировой рынки технологии строительной 3D-печати малоэтажных жилых домов, нежилых зданий, элементов зданий (префабов), бетонных изделий промышленного назначения; разработка линейки материалов печати. 3D-принтер ARKON может строить дома прямо на строительной площадке, имеет изменяемую область печати и высокую степень автоматизации процессов, в том числе инновационную систему подачи материала.

Термоэлектрика

Разработчик и производитель нового типа индикаторов перегрева. Визуальные индикаторы перегрева L-Mark – это наклейки, сделанные из специального композиционного материала, которые необратимо меняют цвет с белого на черный при достижении пороговой температуры. Низкая стоимость, большая площадь поверхности индикаторного слоя, широкий диапазон рабочих температур, возможность применения в открытом и закрытом пространстве, позволяют использовать термоиндикаторные наклейки для выявления первых стадий развивающегося дефекта контактных электрических соединений, подшипников, редукторов, электродвигателей, и т.п. В основе работы наклеек заложен простейший физический принцип – плавление вещества, поэтому наклейки устойчивы к химическому, механическому и радиационному воздействию. Своевременное информирование о перегревах позволяет оценить реальное состояние оборудование и заблаговременно предвосхитить аварии.

Тринити

Ключевой проект компании – устройство комплексного мониторинга воздушных линий электропередач SmartSensor. Данные устройства позволят повысить надежность и качество энергоснабжения путем предотвращения аварийных ситуаций, в случае же возникновения аварии – существенно сократить время её ликвидации и затраты на восстановление энергоснабжения. Среди возможностей – построение полётных миссий с целью обследования объектов инфраструктуры. Также распознавание нештатных ситуаций, таких, как обрыв кабеля, например, и неисправного оборудования.

Фото: пресс-служба Startup Village

К-Скай

Разработчик платформы прогнозной аналитики и управления рисками Webiomed, первой в России системы искусственного интеллекта, зарегистрированной Росздравнадзором как программное медицинское изделие. Webiomed умеет обрабатывать обезличенные данные электронной медицинской карты и выявлять подозрения на заболевания и прогнозировать возможные ухудшения здоровья с целью выявления пациентов высокого риска и последующим более эффективным лечением. Миссия проекта: помогать в сокращении заболеваемости, смертности и, в итоге, затрат на медицинскую помощь. Заказчиками системы являются государственные органы управления здравоохранением, медицинские организации, фармацевтические и страховые компании.

Интеллоджик (Botkin.AI)

Платформа для диагностики и оценки рисков развития заболеваний с использованием технологий искусственного интеллекта (AI). Разработка системы диагностирования рака легких на основе просмотра КТ-снимков искусственным интеллектом. В период пандемии COVID-19 проводят большое количество исследований методом компьютерной томографии (КТ), с целью поиска признаков коронавирусной инфекции, но при этом игнорируя признаки раннего рака легких. Система Botkin.AI позволяет произвести автоматический просмотр накопленных КТ-изображений с целью диагностирования новообразований, что в последующие годы позволит сократить смертность от рака. Также компания получила первое в России регистрационное удостоверение Росздравнадзора в качестве медицинского изделия для ПО с использованием искусственного интеллекта по классу риска 2Б, а также прошла международную сертификацию CE Mark. Компания реализует более 20 проектов в России и за рубежом.

Сенсор-Тех

Приложение команды «Сенсор-Тех» – SMW Patch –позволяет людям, у которых есть нарушения зрения, видеть ранее не доступные детали. Этого эффекта удаётся достичь с помощью инструментов, которые адаптируют картинку под конкретного пользователя с помощью цветокоррекции, изменения контраста, размера и компенсации искажений. Ещё одна разработка «Сенсор-Тех» - сервис для людей с нарушениями речи (в том числе для страдающих РАС) «Альберт». Этот продукт создан для помощи тем, кто испытывает сложности в общении с другими, включая интеллектуальные и эмоциональные проблемы, нарушения слуха, двигательные нарушения, последствия травм, инсультов и др. «Альберт» – это коммуникатор, который позволяет общаться с помощью карточек с изображениями на самые разные темы. Пользователи легко могут собрать на экране планшета фразу, которая объяснит окружающим его настроение или состояние («Я хочу есть», «Мне пора ехать» и др.).

Имреди

Платформа Imredi решает проблемы повышения операционной эффективности компании, улучшения клиентского сервиса, мотивации и производительности персонала путем контроля исполнения стандартов, управления задачами, бизнес-процессами, KPI и сотрудниками. Решение относится к классу Digital-платформ и ориентировано на розничные сети, производителей FMCG, банки, промышленные производства, обладающие географически распределенными сетями отделений, магазинов, ресторанов или точек продаж, а также на HR департаменты в любых отраслях с количеством сотрудников более 100 человек. «Имреди» уже более трех лет на рынке, является победителем стартап конкурсов GoTech, GenerationS, OpenInnovation Startup Tour, Pepsico Lab. Digital-платформа Imredi внедрена в группе ДКБР (в сетях «Бристоль», «Дикси», «Виктория») и у других корпоративных заказчиков.

Фото: пресс-служба Startup Village

СЭНС

Предоставляет сервис для быстрого прототипирования IoT-продуктов и решений, сопровождая процесс от идеи до запуска в серийное производство. Компания специализируется на разработке цифровых устройств в сферах прогрессивных технологий, системной интеграции, телекоммуникации, робототехники, здравоохранения и биотехнологий. Модель бизнеса компании – white label. Компания создает продукты для клиентов и партнеров, которые распространяют их под своим брендом.

Малленом Технолоджис

Компания решает проблему «пробок» в городах путем создания интеллектуальных систем управления дорожным движением нового поколения. Компания разрабатывает свои программные продукты на основе нейронных сетей глубокого обучения и технологий машинного зрения. Значимые достижения – выведен на рынок программный модуль AVEDEX, предназначенный для автоматического анализа автомобильного и пешеходного трафика по видеоизображению. Работает с широким спектром видеокамер, при разных оптических схемах и в самых сложных погодных условиях. Полученные в результате анализа данные могут быть использованы для оценки интенсивности движения транспорта и людей, улучшения пропускной способности автомобильных дорог, построения и прогнозирования моделей транспортных и пешеходных потоков, сбора статистики для принятия решений о размещении новых объектов строительства и пр.

Как сказал во время церемонии открытия Председатель Совета директоров Skolkovo Ventures Пекка Вильякайнен, девять лет назад здесь задумали не очередной официальный форум про технологии, а площадку для объединения единомышленников, способных делится идеями, кадрами, технологиями. Поэтому в следующем году организаторы обещают удивить новыми открытиями.