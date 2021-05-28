"Саша всегда был одержим семьей": Елена Проклова раскрыла правду о внебрачном сыне Абдулова

Елена Проклова Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Александр Абдулов скончался в 2008 году от рака. Артист был дважды женат. От брака с Юлией Мешиной у него появилась на свет дочь Женечка. Кроме того, когда артист был женат на Ирине Алферовой, то удочерил ее наследницу от предыдущих отношений. Ксению артист вырастил как родную. При этом с завидной регулярностью появляются слухи то о тайных женах звезды театра и кино, то о детях. Вот и на этот раз в Санкт-Петербурге объявился внебрачный сын артиста.

Сергей Шиподько четыре года назад узнал о том, что является сыном Александра Абдулова. По словам мужчины, его мать Нина Александровна в 1972 году познакомилась с актером в одном из московских ресторанов. Завязался бурный, но скоротечный роман. А в 1973 году на свет появился чудесный мальчик, которого назвали Сергеем.

Его мама долго хранила свою тайну и не говорила отпрыску, кто его отец. В детстве она заявила наследнику, что папа от него отказался, и больше этот вопрос не поднимала. А вот самому актеру показала кроху. Но Абдулов якобы лишь отмахнулся от нее. Реакция артиста сильно ранила женщину, и больше она предпочитала о нем не вспоминать, но до самой смерти так и не смогла его простить. Такие признания женщина сделала перед смертью, дабы облегчить душу.

Сергей Шиподько. Кадр программы "Прямой эфир", Россия 1

Близкая подруга актера Елена Проклова прямо заявила, что это невозможно. "Саша всегда был одержим семьей, очень хотел детей. Если бы у него была возможность иметь сына, он бы ухватился за нее", - заявила она в студии шоу "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".

В ответ 47-летний Сергей, работающий режиссером в кукольном театре, а на досуге играющий на различных музыкальных инструментах, предложил сделать тест ДНК, чтобы доказать родство с известным актером. При этом он заявил, что ему ничего не нужно от звездной семьи, кроме какой-то ценной вещи, которая принадлежала отцу. "На программу я пришел, так как потерял всех. Мама умерла, родственников и друзей мало. Хочу найти близких", - заявил Шиподько.

Однако проведение ДНК-теста оказалось невозможным. Костюм Александра Гавриловича, который висел на даче у матери актера, не подошел для экспертизы. "Чтобы все было идеально, нужно взять биоматериал у его дочери", - огорошили эксперты. Сергей заявил, что пытался выйти на связь с вдовой актера Юлией и ее дочкой Евгенией, но они ему не ответили.

Не секрет, что о личной жизни Абдулова ходило немало слухов. Говорили, что у народного артиста были не только романы на стороне, но и могли появиться внебрачные дети. Пару лет назад Георгий Мартиросян, близко друживший с Абдуловым, в интервью Борису Корчевникову поведал душераздирающую историю про отпрыска артиста, рожденного от девушки по имени Татьяна. Якобы с ней актер встречался до свадьбы с Ириной Алферовой. Спустя несколько лет он узнал, что Таня родила сына. Но Абдулов не стал признавать отцовство и больше с экс-возлюбленной не связывался. Однако через некоторое время Татьяна вновь объявилась и попросила актера пообщаться с отпрыском. По слова Мартиросяна, он настоятельно советовал тогда Александру Гарииловичу познакомиться с мальчиком, но актер отказался. "Я сказал: «Шура, это самый потрясающий момент сказать: «Я твой отец». Он этого не сделал", - с грустью в голосе заверил Мартиросян.