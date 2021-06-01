Как получить прибавку к пенсии

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как следует из данных Пенсионного фонда России, две трети пенсионеров получают пенсию на банковские карты. Это во многих случаях удобнее, чем пользоваться наличными. Терминалы для оплаты есть почти везде. Плюс за покупки по карте банки начисляют кешбэк - возврат части потраченных средств. А на лежащие на счете деньги можно получать дополнительный доход.

Как же сделать отдачу от пенсии максимальной? Для этого нужно выполнить три простых шага. Первый – открыть вклад «Пенсионный+» с повышенной ставкой для пенсионеров. Второй - перевести пенсию в Почта Банк. Третий – активно расплачиваться банковской картой. Расскажем подробнее о каждом из этих шагов.

1. Открыть вклад

Не любой, а специальный для пенсионеров, чтобы получить максимальную ставку. Например, базовая ставка по вкладу «Пенсионный+» составляет 4% годовых, но, если вы переведете пенсию в банк или уже получаете ее там, ставка вырастет на 0,75%.

На этом вкладе можно разместить от 50 тысяч рублей на 9 месяцев. В течение этого срока вклад можно пополнять, добавляя средства из получаемой пенсии или другого дохода. А вот досрочно снять нельзя. Доход по вкладу вы начнете получать уже с первого месяца, а не в конце срока действия вклада. Проценты будут каждый месяц начисляться на текущий сберсчет, и вы сможете распоряжаться этими средствами по своему усмотрению.

Открыть вклад можно как в отделениях Почта Банка, так и онлайн в интернет-банке или мобильном приложении.

2. Перевести пенсию

Сделать это можно в ближайшем отделении банка или почты. Все необходимые документы заполнит сотрудник. Ходить в ПФР для этого не нужно. А если вы уже клиент банка, можно сделать это онлайн в мобильном приложении - в специально созданном разделе «Моя пенсия». Перевод абсолютно бесплатный. Впрочем, как и обслуживание.

3. Регулярно пользоваться картой

Если регулярно пользоваться картой, то есть тратить по ней не менее 10 тыс. рублей в месяц, ваша ставка вырастет еще на 0,25% годовых. Итого у вас будет 5% годовых.

НА ЗАМЕТКУ

С 1 июня в Почта Банке действует акция. Если вы переведете пенсию в банк до 31 августа, то до конца года будете получать 5% кешбэка при покупке продуктов и других товаров в супермаркетах. И это в дополнение к базовым 3% возврата за лекарства, ж/д билеты и топливо.

КСТАТИ

Дополнительные преимущества для пенсионеров*

- До 5% годовых на минимальный остаток средств на пенсионном счете;

- До 10 тысяч рублей в месяц можно снимать в банкомате любого банка страны без комиссии;

- Оплачивать ЖКУ можно без всякой комиссии: в мобильном и интернет-банке, а также в банкоматах;

- Кэшбек 3% при оплате картой в аптеках, на АЗС и за ж/д билеты. Если подключить программу «Мультибонус», то можно получать бонусы за все покупки по карте;

- Повышенные ставки по вкладам и льготные ставки по кредитам (-2% годовых);

- Бесплатный сервис «Линия заботы» - круглосуточные консультации по юридическим, социальным и медицинским вопросам;

- Скидки до 70% на выделенный ассортимент лекарственных препаратов по программе «Мое здоровье». Гарантированная скидка - 3%. Доставка в ближайшую аптеку и консультация специалиста.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Григорий Бабаджанян, член правления, директор по продуктам и технологиям Почта Банка:

«Мы постарались сделать так, чтобы вклад бы удобен и выгоден именно людям старшего возраста. Его можно пополнять, добавляя средства из получаемой пенсии, а проценты по вкладу получать сразу же на текущий счет и использовать эти деньги. Но главное – если вы переведете пенсию в Почта Банк, то и после окончания вклада вы продолжите получать 5% годовых на сберсчете, потому что именно таким преимуществом пользуются наши клиенты-пенсионеры».

* Действуют для клиентов Почта-Банка