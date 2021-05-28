Нет у «Евровидения» конца: В Youtube покажут еще два спецвыпуска шоу

В этом году песенный конкурс выиграла итальянская группа Maneskin Фото: REUTERS

Как говорится, шоу маст гоу он. Поэтому нет у «Евровидения» начала, нет у «Евровидения» конца. 28 мая и 29 мая 2021 на портале Youtube зрители смогут увидеть два дополнительных выпуска проекта. Что это будет?

На официальном канале «Евровидения» запустят прямую трансляцию резервных выступлений артистов конкурса 2021 года. Как мы помним, оргкомитет разрабатывал несколько сценариев развития событий в Роттердаме в этом году — пандемия коронавируса никуда не отступала — и для худшего из них каждого участника шоу попросили сделать запись песни. Именно эти архивы и покажут публике.

Первая порция роликов окажется в доступе 28 мая в 22.00 по Москве. Это будут выступления полуфиналистов. А номера финалистов можно будет увидеть 29 мая тоже в 22.00. Прокомментирует ролики финская певица Криста Сиегфридс, представлявшая родную страну на «Евровидении-2013».

Напомним, в этом году песенный конкурс выиграла итальянская группа Maneskin, набрав 524 балла с песней Zitti E Buoni — несмотря на блеклость и вторичность, композиция вошла в топ-10 самых популярных треков мира в стриминговом сервисе Spotify, где ее послушали под 4 миллиона раз. На официальном канале «Евровидения» в Youtube ролик с этой песней посмотрели более 35 миллионов раз. Представлявшая Россию певица Манижа заняла 9 место с 204 баллами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Главное о конкурсе Евровидение-2021: первая за 30 лет победа Италии, волнение Манижи и полный провал англичан

65-й, юбилейный конкурс «Евровидения» с точки зрения эмоций точно удался (подробнее)