Лукашенко привез Путину портфель доказательств по делу Протасевича

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин во время встречи. Фото: Михаил Климентьев/ТАСС

Александр Лукашенко прилетел в Сочи в пятницу после полудня по приглашению Владимира Путина. Лидеры двух стран договаривались встретиться, чтобы обсудить экономические отношения. Но жизнь внесла коррективы - пришлось говорить и о воздушной блокаде Белоруссии странами ЕС.

- Спасибо, что приехали, как и договаривались об этом ещё до очередного витка… - начал Путин.

- Всплеска эмоций, - подсказал Лукашенко.

- Да, и всплеска эмоций. Нам без этих событий есть о чём поговорить, - заявил президент России.

Путин рассказал о товарообороте между Россией и Белоруссией: «Мы наблюдаем значительный рост – 18,4%. И это хорошая тенденция, важно её сохранить».

- В июне будет уже дан пуск первому блоку атомной электростанции (построенной Россией в Белоруссии, - ред.), - напомнил Путин.

- В промышленную эксплуатацию, - уточнил Лукашенко.

- Да. Это тоже хороший пример нашего сотрудничества.

Неожиданно встреча стала менее формальной.

- Погода в Сочи хорошая, как вы видите. Можем искупаться, - предложил Путин.

- С удовольствием, - согласился Лукашенко.

- Море становится всё теплее и теплее. Думаю, что это тоже будет способствовать достижению результатов нашей сегодняшней встречи, - выразил уверенность президент России.

Глава Белоруссии поблагодарил Путина «за человеческое приглашение», а потом перешел к менее приятной теме.

- Всегда есть желающие подкинуть нам проблем. Вы о них знаете. Я, пользуясь доверительным отношением, захватил некоторые документы. Покажу их вам, чтобы вы понимали, что происходит, - Лукашенко действительно пришел на встречу с Путиным, держа в руке черный кейс.

Глава Белоруссии напомнил, как весной 2020 года, во время пандемии, обе страны вывозили людей из-за границы.

- Помните период прошлого года, когда больше России никто не спасал своих людей, вывозя с курортов? Наша компания тоже вывезла тысячи и тысячи человек: шведов, немцев, поляков, литовцев, американцев. Тысячи вывозили в Минск, поскольку аэропорт был единственный открыт. А потом американцы у нас забирали людей или мы им туда отвозили. Не представляете, как они нам были благодарны, - вспомнил Лукашенко.

По мнению белорусского президента, нынешние санкции несправедливо направлены против компании Belavia.

- За что наказали трудовой коллектив Белавиа? За то, что в ковид вывозили их (европейцев – КП.) тысячами? - недоумевал Лукашенко.

Белорусский лидер поблагодарил Путина за поддержку: «В этот период, я смотрю, Москва отказывает (иностранным перевозчикам – КП.) летящим вокруг Беларуси, не принимают самолеты в Москве. Сразу почувствовали... Я покажу документы – вы поймете, что было. Идет попытка раскачать ситуацию до августа прошлого года."

- Самолет президента Боливии в свое время посадили. Президента вывели из самолета. Ничего, тишина, - напомнил Путин.

- А с Россией в Турции помните? В Сирию летел самолет якобы с оружием. Посадили – досмотрели. Никто не кричал. Ну досмотрели – ваше суверенное право, - рассказал лидер Белоруссии.

Под конец Лукашенко заявил, что «нет тех высот, которые большевики не брали».

- Возьмем и мы, - заявил глава республики.

- Хорошо, - с улыбкой согласился Путин.