Валентина Матвиенко: Россия должна стать одним из лидеров мировой экологической повестки

Фото: фонд Росконгресс

Россия продемонстрировала последовательную политику в реализации экологической повестки, нацеленность на широкое международное сотрудничество в сфере защиты окружающей среды. Об этом заявила Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на пресс-конференции по итогам состоявшегося в Санкт-Петербурге IХ Невского международного экологического конгресса. Мероприятие проводится Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации под эгидой Совета Федерации при участии Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ. Оператором выступает Фонд Росконгресс.

- Проведение Конгресса еще раз подтвердило, что экологическая повестка является для России приоритетной. Очень важно, что Конгресс состоялся в формате открытого международного диалога. В нем приняли участие представители 30 стран, большинство в очном режиме. В первый день форума содержательно прошли 10 тематических «круглых столов», - рассказала спикер СФ. - Мы получили много новых идей и предложений. Атмосфера Конгресса способствовала развитию, расширению международного сотрудничества.

По словам главы СФ, сегодня есть абсолютное понимание того, что ни одна страна в мире не может решить экологические проблемы в одиночку. «Необходимо действовать сообща. Мы почувствовали такой же настрой наших зарубежных партнеров».

Сейчас необходимо обобщить результаты состоявшегося обсуждения, подготовить качественные рекомендации и взять их в работу, почеркнула Председатель Совета Федерации. «У Федерального Собрания, Правительства есть серьезные планы по дальнейшему совершенствованию российского законодательства в сфере экологии, принятию необходимых мер».

Россия должна стать одним из лидеров мировой экологической повестки, инициировать совместную работу по защите окружающей среды, считает спикер СФ.

- Благополучие всего человечества во многом зависит от того, как мы относимся к окружающей среде. Проблемы экологии требуют объединения усилий на межгосударственном уровне, крайне важно поднимать экологическую повестку на российских и международных деловых площадках, выстраивать диалог и вовлекать в поиск решений экологии представителей всех заинтересованных сторон. Содержательные дискуссии, которые состоялись на Невском конгрессе, обязательно будут продолжены на площадке Петербургского международного экономического форума, - отметил советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь IХ Невского международного экологического конгресса Антон Кобяков.

Фото: фонд Росконгресс

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Виктория Абрамченко приняла участие в пленарном заседании IX Невского международного экологического конгресса:

- Магистральным направлением IX Невского международного экологического конгресса определена тема экологии планеты как залога устойчивого развития. Экологическая и климатическая повестка волнует жителей всех континентов, всех государств и национальностей. Экология и климат не имеют границ и политических взглядов и напрямую влияют на благополучие и качество жизни каждого человека, всего живого на планете.

Отвечая на вопрос журналистов о своей инициативе по принятию Экологического кодекса, Валентина Матвиенко отметила, что должна состояться серьезная дискуссия с участием ученых, экспертов, законодателей, представителей профильных министерств и ведомств. «Мы будем продвигать эту идею, потому что борьба за экологию сегодня носит всеобъемлющий характер, охватывает все сферы. Сегодня они регулируются в разных документах, и, очевидно, что нужен единый свод законов, учитывающий в том числе новые вызовы и проблемы, о которых говорилось на форуме».

Параллельно нужно вести работу по гармонизации российского экологического законодательства с соответствующей нормативно-правовой базой государств-участников СНГ, Европейского союза, других стран, считает Председатель СФ.

IX Невский международный экологический конгресс состоялся 27-28 мая 2021 года в Санкт-Петербурге. Мероприятие проведено Министерством природных ресурсов и экологии РФ под эгидой Совета Федерации при участии Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ, оператор мероприятия — Фонд Росконгресс.

В форуме приняли участие первый заместитель Председателя СФ Андрей Яцкин, заместители Председателя СФ Галина Карелова и Константин Косачев, председатели комитетов верхней палаты, сенаторы РФ, заместитель Председателя Правительства РФ Виктория Абрамченко, Министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, руководители и представители федеральных и региональных органов власти, крупных компаний, зарубежные гости.

По итогам работы форума принял проект Итоговой Резолюции, который будет доработан с учетом прозвучавших предложений и рекомендаций.

В этот же день сопредседатели Организационного комитета IX Невского международного экологического конгресса Председатель Совета МПА СНГ, Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и заместитель Председателя Правительства РФ Виктория Абрамченко приняли участие в Экологической акции.

В парке у центрального входа в Таврический дворец участники Конгресса высадили 12 декоративных деревьев.