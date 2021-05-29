У сборной России - 3 победы в 4 матчах ЧМ-2021. Фото: REUTERS

Хоккеисты сборной России сегодня, 29 мая, в субботу, проведут пятый матч на чемпионате мира в Риге. До финиша первой части соревнований останется провести будет потом только матчи против Швеции и Беларуси. Но для начала - битва против Швейцарии, которая до матча с нами успела разгромить команду Словакии в матче 27 мая со счетом 8:1. Тех самых словаков, которым наши уступили 1:3.

Последние новости из стана сборной России по хоккею достаточно обнадеживающие. Тренировку в составе сборной России провел приехавший из НХЛ форвард Владимир Тарасенко. Его не ставили в какие-то игровые сочетания, он занимался в условной "второй" группе. При этом, по индивидуальной программе тренировался получивший повреждение Константин Окулов.

Пятый соперник на ЧМ-2021 по хоккею у России - сборная Швейцарии. Фото: REUTERS

Прогнозы на матч Швейцария - Россия, который пройдет 29 мая в Риге, красноречивы - наши тут в роли фаворитов. И команде Брагина для решения турнирных задач нужна победа на чемпионате, который уже подарил немало сенсаций. Пока что же у сборной России на ЧМ-2021 по хоккею после 4 матчей - 3 победы и 1 поражение. Посмотрим, что будет дальше сегодня, 29 мая 2021 года.

Смотрите матч Швейцария - Россия в прямом эфире. Трансляция предоставлена Первым каналом. Швейцария. Прямой эфир онлайн Первого канала 29 мая 16.00. Трансляция Первого канала.