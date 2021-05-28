Сбой в системе или справедливость?: Силовики, подбросившие наркотики Голунову, получили сроки

Журналист Иван Голунов оказался за решеткой по ложному обвинению. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Чудесное спасение журналиста Ивана Голунова, которому оперативники подкинули наркотики, сильно изумило всех российских силовиков. Полицейские за фальсификацию дела получили непривычно много - от 5 до 12 лет.

Интересно, что в начале скандала казалось, что как раз у Голунова нет ни единого шанса. МВД уже публиковало фотографии нарколаборатории в квартире подозреваемого, и лоялистское население соцсетей привычно трубило сбор, призывая защитить власти (в этом случае полицейских) от «воя либералов».

Даже когда выяснилось, что фотографии никакого отношения к задержанному не имеют, это не сильно изменило ситуацию – Голунов сидел за решеткой, а силовики защищали честь мундира, точнее, свою пятую точку.

Но шума оказалось слишком много.

Ведь обычно наркотики подбрасывают самым простым гражданам, подвернувшимся на свою беду в подворотне, в клубе, на вокзале. Они - жертвы отчетности. Расходный материал для карьеристов в погонах. Их судьбы бросают в топку для повышения зарплаты на десять тысяч рублей (или по «заказу», из «мести», как, многие подозревают, и было в деле Галунова).

У них нет имен. Суды штампуют приговоры – Ивановы, Петровы, Сидоровы бредут по этапу и превращаются в цифры. Успешной борьбы. Раскрываемости. Победных реляций...

Но на Голунове вся эта система дала сбой. Кто-то наверху, видимо, выпроваживая очередную делегацию разъяренных защитников журналиста, прикрикнул на силовиков: «Разобраться!»

И те отдав честь, торжественно принесли в жертву... часть себя. Жестоко ампутировав плоть от плоти - оперов УВД Западного округа столицы.

Так они показали остальным...

А вот интересно – что?

После приговора пошли приятные разговоры, что теперь-то служивые перестанут сажать сограждан почем зря, банально испугавшись возмездия.

Ох, вряд ли.

Возможно, на некоторое время действительно поостерегутся. Вот только жестокость наказания на преступников действует не так эффективно, как неотвратимость.

И когда станет ясно, что дело Голунова – лишь каприз московских элит, несчастный случай, недоразумение, все вернется на круги своя. Тем более что круги натоптаны, заасфальтированы, а где-то чистый хайвей – зачем работать, когда деньги-погоны делаются за минуту. Ловкий вброс маленького пакетика и ты в дамках.

И обычному, безвестному человеку, который ни разу не Голунов, у кого нет ни модной профессии, ни высоких связей, ни буйной тусовки, эта история может быть полезна лишь одной подсказанной идеей.

Кричи.

Как охотник имеет маленький шанс убежать от медведя просто наорав на него, так и попавший в жернова современного русского правосудия «маленький человек» может спастись, лишь подняв людей (город, поселок, улицу) на свою защиту. Только общественное мнение, как оказалось, заставляет систему проснуться и испуганно озираться – кто здесь?! Она вынужденно, из страха, попытается ответить на полезные (наконец-то!), правильные вопросы. Кто напортачил?! Что доложить наверх?! И кто отвечать будет?!

И у нас, граждан, появится пусть маленький, «голуновский» шанс улизнуть от принесения в жертву. И когда такие истории станут повторяться из месяца в месяц, тогда система, может быть, и начнет меняться.