Манчестер Сити - Челси 29 мая 2021: прямая онлайн-трансляция финала Лиги Чемпионов 2021

"Манчестер Сити" и "Челси" разыграют титул лучшего клуба Европы. Фото: REUTERS

Снова в финале Лиги Чемпионов будут играть две команды из Англии, как было уже пару лет назад. В решающей игре в Португалии сойдутся "Манчестер Сити", который выиграл последний розыгрыш АПЛ и лондонский "Челси", который "на зубах" вырвал себе место в Лиге Чемпионов на грядущий сезон. Команда Пепа Гвардиолы против клуба Томаса Тухеля - достаточно яркая афиша для главной встречи уходящего европейского сезона. "КП" - о главных моментах предстоящего поединка Манчестер Сити - Челси.

Статистика личных встреч Манчестер Сити - Челси 29 мая 2021

В матчах Лиги Чемпионов эти два клуба еще ни разу не играли между собой. А суммарно же во всех возможных турнирах "Сити" и "Челси" играли между собой 166 матчей - 58 побед у "горожан", 68 у их соперников из Лондона. Остальные 40 матчей завершились вничью. Однако сегодня точно будет один победитель. Ну а собственно 8 мая 2021 года, совсем недавно, в "репетиции" финала Лиги Чемпионов "Челси" победил "Манчестер Сити" в матче АПЛ со счетом 2:1.

Прогнозы на матч Манчестер Сити - Челси 29 мая 2021

Согласно раскладам букмекеров, победивший в АПЛ "Манчестер Сити" - фаворит предстоящего поединка финала Лиги Чемпионов 2021.

Трансляция матча Манчестер Сити - Челси 29 мая 2021

Трансляция матча Манчестер Сити - Челси состоится 29 мая 2021 года и начнется в прямом эфире на канале "Матч ТВ", начиная с 21:45 по московскому времени.