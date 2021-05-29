Пугачева скрывает от Гарри и Лизы, что Никита Пресняков их родственник

Алла Пугачева стала мамой двойняшек Гарри и Лизы в 64 года. Фото: Инстаграм.

Алла Пугачева стала мамой двойняшек Гарри и Лизы в 64 года. В это время ее дочери Кристине Орбакайте было 43 года, а внуку Никите Преснякову – 23. Из-за смелого шага певицы (согласитесь, далеко не каждая женщина решится на материнство в таком возрасте) родственные связи в ее семействе перепутались до абсурда. Великовозрастный Никита оказался племянником новорожденных крошек.

Сейчас Гарри и Лизе семь лет, но они по-прежнему не в курсе, кем им приходится Пресняков-младший. Оказывается, Пугачева и ее муж Максим Галкин скрывают от близнецов, что у них есть 30-летний племянник. Видимо, Алла Борисовна не хочет, чтобы ее дети раньше времени узнали обстоятельства своего рождения, поэтому пока не делится с ними семейной тайной.

Никита стал героем программы Бориса Корчевникова «Судьба человека», в которой рассказал о взаимоотношениях внутри своего звездного семейства.

- Дети Аллы Борисовны. Они получается тебе — тетя Лиза и дядя Гарри, - напомнил Борис Корчевников.

- Тише. Они услышат. Главное, чтобы они не услышали. От них пока это скрывают, потому что это, видимо, странно, - признался Никита. - Я не знаю. Но они офигенские. Я обожаю их. Они иногда меня Дени называют. Путают с моим братом. Говорят: «Дени, ой, как же тебя. Никита!»' Они прямо вообще офигенные.

Никита стал героем программы Бориса Корчевникова «Судьба человека», в которой рассказал о взаимоотношениях внутри своего звездного семейства. Фото: кадр видео.

Никита рассказал, что у Гарри Галкина уже сформировался музыкальный вкус – ему нравится тяжелая музыка, а его любимая группа - Linkin Park. Лиза же – будущая артистка: уже сейчас в ней чувствуются задатки звезды сцены. По мнению Никиты, дети Пугачевой ведут себя гораздо старше своих семи лет.

Пресняков-младший отметил, что у него сложились хорошие отношения со всеми мужьями его матери. Расставшись с Владимиром Пресняковым, Кристина Орбакайте вышла замуж за бизнесмена Руслана Байсарова. Никита рассказал, что проводил с отчимом много времени, занимаясь вместе с ним активным отдыхом. С нынешним супругом своей матери Михаилом Земцовым он тоже общается достаточно тепло. Никита очень привязан к своему брату Дени Байсарову. Они часто отдыхают вместе и отлично ладят друг с другом.

Несколько лет назад Пресняков-младший женился на своей подруге детства Алене Красновой. Никита признался, что они с женой уже думают о детях, но займутся этим вопросом чуть позже. Пока что они хотят пожить для себя.