Президентские выборы в США прошли в 2020 году
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Американские власти начали очередную попытку во что бы то ни стало доказать влияние извне на «самые честные и демократические выборы в мире».
И под прицел попали помощник Трампа и высокопоставленные украинские чиновники.
Федеральная прокуратура Нью-Йорка начала расследование возможного вмешательства со стороны Украины в президентские выборы в США 2020 года.
По информации The New York Times, сбор доказательств начался еще в прошлом году – в последние месяцы нахождения у власти Дональда Трампа.
Ключевой фигурой возможного обвинения является помощник и бывший адвокат Трампа Руди Джулиани. Прокуратура подозревает его в связях с украинскими чиновниками, которые распространяли через него сведения, порочащие Джо Байдена и его семью.
Наибольшее подозрение правоохранителей вызывает поездка Джулиани в Европу в 2019 году, во время которой он общался с представителями властных кругов Украины, среди главных «агентов влияния» называется имя депутата Верховной рады Андрея Деркача.
Помимо этого, ведется расследование бизнес-отношений Джулиани с украинцами – адвоката подозревают в лоббировании их интересов в Белом доме. По данным NYT, оба дела ведутся независимо друг от друга.
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