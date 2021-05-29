Прокуратура Нью-Йорка расследует вмешательство Украины в выборы президента США

Президентские выборы в США прошли в 2020 году Фото: REUTERS

Американские власти начали очередную попытку во что бы то ни стало доказать влияние извне на «самые честные и демократические выборы в мире».

И под прицел попали помощник Трампа и высокопоставленные украинские чиновники.

Федеральная прокуратура Нью-Йорка начала расследование возможного вмешательства со стороны Украины в президентские выборы в США 2020 года.

По информации The New York Times, сбор доказательств начался еще в прошлом году – в последние месяцы нахождения у власти Дональда Трампа.

Ключевой фигурой возможного обвинения является помощник и бывший адвокат Трампа Руди Джулиани. Прокуратура подозревает его в связях с украинскими чиновниками, которые распространяли через него сведения, порочащие Джо Байдена и его семью.

Наибольшее подозрение правоохранителей вызывает поездка Джулиани в Европу в 2019 году, во время которой он общался с представителями властных кругов Украины, среди главных «агентов влияния» называется имя депутата Верховной рады Андрея Деркача.

Помимо этого, ведется расследование бизнес-отношений Джулиани с украинцами – адвоката подозревают в лоббировании их интересов в Белом доме. По данным NYT, оба дела ведутся независимо друг от друга.

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