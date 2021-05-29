Сети для сетчатки: Во Франции наладили производство солнцезащитных очков из старых рыболовных сетей

Решение делать очки пришло внезапно и оказалось выгодным
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Студенты, проживающие во французском портовом городе Брест, расположенном на берегу Атлантического океана, каждый день проходили мимо контейнеров, в которые местные рыбаки выбрасывают использованные сети.
Снасти никто не утилизировал, и они годами накапливались в мусорных баках.
- Только представьте, каждую неделю только в нашем порту выбрасывали около двух тонн сетей, в год получается около огромный объем, - рассказывает руководитель проекта Тео Депре. – А ведь это тонны нейлона, которому можно дать вторую жизнь.
Молодой предприниматель решил выяснить, как и во что можно переработать использованные рыболовные снасти.
Решение делать очки пришло очень внезапно и оказалось самым выгодным.
Прежде, чем из сетей сделать стильный аксессуар, приходится долго вычищать их от чешуи. На это уходят долгие часы, и это, пожалуй, один из самых утомительных процессов производства.
Рваную, но чистую сеть затем отправляют на завод, где ее перерабатывают в мелкие гранулы пластика, из которых на другой фабрике отливают оправы солнцезащитных очков.
- Рыболовные сети опасней, чем любые другие виды пластика, загрязняющие нашу планету, поскольку нередко вместо свалки они попадают в океан. В обрывки снастей попадают рыбы, дельфины, черепахи. Они не могут выпутаться и погибают. - говорит Тео. – Рыбаки нас очень хорошо понимают и поддерживают нашу экоидею. Они уже не выбрасывают, а несут нам вышедшие из работы сети, зная, что мы их пустим на благое дело.
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