В Британии пустят с молотка общественный туалет с видом на море

Последние годы достопримечательность стояла заколоченной. Фото: сайт аукциона Clive Emson

На скалистом мысе Лендс-Энд в британском графстве Корнуолл, неподалеку от самой живописной дороги в этой местности, расположен один из самых популярных когда-то общественных туалетов Туманного Альбиона.

Еще бы, ведь прямо из окон этой уборной открывается великолепный вид на море. Правда, последние годы достопримечательность стояла заколоченной — на шоссе появился отбойник и желающим сходить по нужде и заодно еще и поглядеть на волны, пришлось бы топать пару километров от ближайшей парковки.

Но в этом году местные власти решили, что столь ценному объекту нечего пропадать почем зря и выставили каменную уборную на торги, - пишет BBC.

Организаторы аукциона, который пройдет в онлайн-формате с 14 по 16 июня, рассчитывают выручить от 20 до 25 тысяч фунтов стерлингов. А чтобы подогреть интерес публики, в качестве бонуса новому владельцу достанется и прилегающий земельный участок площадью 0,22 акра (8 соток), который счастливчик сможет обустроить по собственному усмотрению, если получит соответствующее разрешение от властей.

Недостатки тоже есть: ближайший населенный пункт расположен в 16 километрах, а основное строение нельзя снести.

Надо сказать, что это уже не первый случай, когда в графстве Корнуолл уходит с молотка столь своеобразный лот. В 2018 году за 15 тысяч фунтов продавался аналогичный «видовой» туалет.

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