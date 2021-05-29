Перерезав горло сыну, американка вызвала скорую, пожаловавшись на полученные травмы

Обычный кухонный нож стал орудием страшного убийства Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Жительница американского штата Нью-Джерси позвонила в службу спасения 911 и пожаловалась на полученную травму. Уже через несколько минут машина с парамедиками была у дома, откуда поступил звонок. Позднее, когда была изучена запись разговора с оператором службы, ничто не указывало на то, что произошло что-то по-настоящему ужасное.

Прибывшие на вызов спасатели констатировали у женщины повреждение запястья, но неадекватное поведение 38-летней Элины Гутти навело парамедиков на нехорошие подозрения, тем более, что ее одежда и руки были испачканы кровью. Было решено вызвать полицейский наряд для того, чтобы произвести в доме проверку, сообщает New York Post.

Самые худшие подозрения подтвердились: служители правопорядка обнаружили в одной из спален тело четырёхлетнего ребенка с перерезанным горлом.

38-летняя Элина Гутти признала свою вину. Фото: прокуратура округа Сомерсет

Мать признала, что пару часов назад убила своего сына, использовав для чудовищной расправы два кухонных ножа.

На вопрос, отдает ли она себе отчет в содеянном, женщина сказала лишь: «Это довольно серьезно».

Известно, что Гутти находится в разводе. Ее бывший муж сообщил следователям, что недавно женщина жаловалась на депрессию.

Детоубийца задержана, ей уже предъявлено обвинение. Свою вину она признала, но пока не назвала никаких мотивов совершенного злодеяния.

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