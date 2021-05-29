Генерал увидел угрозу России в развале ядерной триады США. Возможен ли «похоронный» залп

Единственное испытание американской ракеты АСРОК с ядерной боеголовкой в Тихом океане произошло 11 мая 1962 года Фото: EAST NEWS

Военный эксперт, доктор политических наук, генерал-лейтенант в отставке Александр Карпов наделал много шума в российской и иностранной прессе своим недавним выступлением на научной конференции в Москве. Его доклад назывался "Обострение внешних и внутренних вызовов России. Необходимые меры по их нейтрализации".

Генерал сильно напугал сограждан и человечество вот таким леденящим души выводом: чем хуже состояние стратегических ядерных сил США, тем больше вероятность того, что американцы могут развязать масштабный конфликт. А это – и угроза, и вызов для России.

Иными словами, США могут не смириться с развалом своей ядерной триады (ракеты наземного, морского и воздушного базирования), а также потерей мирового господства, и напоследок сильно хлопнут «атомной дверью». Потому, считает Карпов, американская элита "будет рассматривать ядерное оружие в практической плоскости".

Тут возникает, правда, вопрос: а что, - с помощью ядерных ракет американцы смогут вернуть себе это самое мировое господство или это будет ядерный залп на собственных похоронах? А кто им сегодня сильно мешает вернуть мировое господство? Известно – Россия, Китай, Иран. Следовательно, им прежде всего и больше всех должно достаться «в практической плоскости».

Ну да ладно, генерал Карпов имеет право на свою версию. И как же он обосновывает ее? А вот так:

"В итоге можно сделать вывод, что США находятся в начале длительного цикла политико-экономического падения. Если осторожно поверить в данные открытого доклада, то с 2028 по 2035 годы будет тяжелый период для американской ядерной мощи. Нет гарантии, что США смогут вовремя обновить свой потенциал".

Смогут или не смогут – это еще бабушка надвое сказала. Тем более, что еще при Обаме (а затем и Трампе) на модернизацию стратегических ядерных сил США выделен почти триллион долларов. И их на закупку бананов не тратят. Но что же так сильно тревожит генерала Карпова? Он говорил: "Картина ядерного комплекса США далеко не радостная: по наземным компонентам – на дежурстве с 1970 года 400 межконтинентальных баллистических ракет "Минитмен-3", модернизационный ресурс которых выбран, они подлежат замене в 2028 году. По морской компоненте в составе ВМС США сегодня находятся 14 ПЛАРБ (подводные лодки атомные с ракетами баллистическими) типа "Огайо", из которых головные лодки подлежат замене к 2027 году. Им будет уже 46 лет, а последним в действующей серии - 30 лет. Как оставшиеся будут вести себя в период 2028-2040 годы – вопрос открытый. Не вызывает у американцев опасения только воздушная составляющая» (стратегические бомбардировщики с ядерным оружием – ВБ).

Кроме того, заметил наш генерал, в докладе министерства энергетики США сказано, что научно-производственная база этого ведомства в нынешнем состоянии способна обеспечить заданные характеристики ядерного оружия, но не готова к серийному производству новых ядерных боезарядов для следующих образцов ракетного вооружения. А отсюда снова вывод: деградация ядерной триады США скрывает в себе угрозу развязывания масштабного конфликта. Поэтому российские силы и средства ядерного сдерживания должны быть в высокой степени готовности - особенно в ближайшее десятилетие.

Эту очевидную задачу «без подсказок» понимают и в Кремле, и в Минобороны РФ, и в Генштабе. Россия располагает полностью укомплектованными ядерными силами, а доля современного вооружения в них достигает 87%. По оценкам Пентагона, в последние годы на их модернизацию Россия потратила около $ 28 млрд. Судя по информации, которая просачивается из Вашингтона, вопрос об ослаблении «ядерного противостояния» США с Россией Белый дом намерен внести в повестку дня предстоящей встречи Байдена с Путиным в Женеве. Неужели до американцев дошло, что в нынешней ситуации, когда ядерные силы России находятся в отличной форме, а по гиперзвуковому стратегическому оружию Москва ушла далеко вперед, устраивать с Россией «ядерную гонку» бессмысленно?

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