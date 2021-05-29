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Политика29 мая 2021 10:48

США приостановили полёты в Белоруссию и ввели санкции

23 мая самолёт ирландской авиакомпании Ryanair был вынужден экстренно приземлиться в Минске
Людмила ПЛОТНИКОВА
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Американское Федеральное управление гражданской авиации подтвердило, что выпустило предупреждение для всех авиаперевозчиков

Американское Федеральное управление гражданской авиации подтвердило, что выпустило предупреждение для всех авиаперевозчиков

Фото: REUTERS

США объявили о пакете санкций против Белоруссии. В их числе – приостановка действия соглашения о двустороннем авиасообщении и повторное введение ограничительных мер против девяти белорусских госпредприятий.

Как заявила пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки, на этом американские власти не намерены останавливаться: они начинают разработку персональных санкций против ряда высших белорусских чиновников.

Причиной такого решения Белый дом называет события 23 мая, когда самолет авиакомпании Ryanair после получения сообщений о готовящемся взрыве на борту совершил посадку в аэропорту Минска.

Известно, что два находившихся на борту этого самолета пассажира были задержаны белорусскими властями. Но в заявлении Псаки упоминается лишь одно имя – Романа Протасевича. В заявлении также содержится призыв «провести заслуживающее доверия международное расследование событий 23 мая».

Американское Федеральное управление гражданской авиации (FAA) подтвердило, что выпустило предупреждение для всех авиаперевозчиков: FAA призвало их проявлять крайнюю осторожность при полетах над территорией Белоруссии. Однако запрет на пересечение воздушного пространства страны Управлением не вводился.

В расписании белорусских и американских авиакомпаний прямые рейсы, связывавшие Минск и международные аэропорты США, в последние десятилетие не значились.

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