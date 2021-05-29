Принц Гарри начал сотрудничать с Опрой Уинфри задолго до отъезда из королевства

Близкое знакомство Опры Уинфри с особами королевской крови не раз вызывало недоумение Фото: REUTERS

Американская телеведущая Опра Уинфри призналась, что их совместная с принцем Гарри работа над сериалом для Apple TV+ началась до того момента, как чета герцогов Сассекских покинула Великобританию.

Близкое знакомство Опры Уинфри с особами королевской крови не раз вызывало недоумение, в частности, телеведущая присутствовала на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл в 2018 году. Но только теперь стало ясно, что непокорного отпрыска британской короны и королеву телешоу связывают не только дружеские отношения, но и совместная работа.

По словам Уинфри, они вместе с принцем Гарри трудятся над сериалом «Моя невидимая сторона» уже не менее двух лет.

– Это проект, на создание которого мы были вдохновлены после того, как мы впервые встретились и поговорили о некоторых из самых насущных проблем нашего времени. Итак, мы потратили два года на создание этого сериала... вместе. – призналась теледива.

То есть, в любом случае сотрудничество принца и телеведущей началось задолго до того, как в январе 2020 года герцоги Сассекские объявили о сложении с себя полномочий старших членов королевской семьи и желании достичь финансовой самостоятельности.