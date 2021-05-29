Скупердяи из Евросоюза оценили смену Лукашенко в 3 миллиарда евро

Если посмотреть, как Европа намерена тратить обещанную помощь, то Белоруссии только обещания и достанутся Фото: REUTERS

Буквально накануне вылета Лукашенко в гости к Владимиру Путину в Сочи стало известно, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен озвучила готовность ЕС выделить экономическую помощь Минску на сумму не менее 3 млрд. евро. Конечно, не просто так, а в случае смены власти РБ. По сути, в такие деньги ЕС оценил ни больше, не меньше, а смену Лукашенко.

О том, что такой план готовится, в начале мая сообщили представители бывшего кандидата в президенты РБ Светланы Тихановской. Они же на днях конкретизировали, что и сам план, и сумма помощи были названы ответственными представителями Еврокомиссии представителям так называемой оппозиции.

Вообще, это, конечно, форменное безобразие. На ту же маленькую Литву ЕС тратит до 2 млрд. евро дотаций ежегодно. При этом, не требует ни смены власти, ни клятвы на крови. Если же учесть, что экономическая поддержка Белоруссии со стороны России только в энергетическом секторе за 2012-2019 годы составили 45 млрд. долларов, а уровень финансовой помощи Минску от Москвы начинается от 5-6 млрд. долларов в год, анонсированное от Европы вспомоществование выглядит и вовсе смехотворно – каких-о 320 евро на человека в пересчете на население республики. И не ежегодно, а разово. Такой вот аккорд.

Уровень финансовой помощи Минску от Москвы начинается от 5-6 млрд долларов в год Фото: REUTERS

Впрочем, если посмотреть, как Европа намерена тратить свою обещанную помощь и куда ее пустить, то увидим, что самой Белоруссии достанутся только обещания. На что Европа планирует потратиться в Минске? На политические и экономические реформы. Причем, с участием МВФ, Европейского инвестбанка, Всемирного банка и Европейского банка реконструкции и развития. В частности, на эти деньги будет проведен инвестиционный форум «высокого уровня», изменено законодательство, проведена судебная реформа и защищена частная собственность. И, безусловно, забота об экологии.

В переводе на нормальный русский язык обещания Европы означают приватизацию самых конкурентоспособных и экспортно ориентированных компаний Белоруссии, их переход в новые руки западных владельцев и закрытие остальных производств через банкротство или из-за вреда, наносимого экологии. Пусть даже его и не будет, они его все равно смогут найти.

Кстати, нечто подобное было в истории уже дважды, как минимум. В 90-х Евросоюз реализовывал многочисленные проекты помощи России TACIS. На словах звучало все красиво, и деньги выделялись фантастические для нас по тем временам. Вот только 80% финансирования тех проектов уходило на зарплаты западным менеджерам из числа высокообразованных тамошних безработных, сотнями приезжавших «помогать» России.

Во времена Майдана в Киев официальный представитель Госдепа США Виктория Нуланд раздавала печенье протестующим Фото: REUTERS

А второй подобный финт Европа прокрутила с Украиной. Сколько было обещаний помощи, сколько потенциальных десятков миллиардов обещали главарям госпереворота в Киеве в 2014-м?! Ни в сказке сказать, ни пером описать. Глава комитета украинских экономистов Андрей Новак даже публично сообщил тогда, что международные фонды (те же, кстати, что сейчас фигурируют в плане ЕК для Белоруссии, уже зарезервировали для Украины от 400 до 700 млрд. долларов. То ли условно зарезервировали, то ли условных миллиардов. Наверное, Украина их условно же и получила.

В общем, скупердяи в этом ЕС сидят. На грош пятаков хотят выменять и собственный гешефт поиметь. Да за чужой счет. Похоже, такие же необучаемые, как и украинцы. Или деградация логического мышления и игнорирование здравого смысла, заложенные в свидомитах, заразны и передаются воздушно-капельным путем? Вряд ли удастся заразить Белоруссию. Она вон даже с ковидом успешно справляется, что ей какая-то Урсула.

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