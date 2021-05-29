В снимавшем белорусский флаг на Чемпионате мира в Риге узнали ЛГБТ-активиста из посольства США

Замена флага, по словам мэра Риги, была произведена качестве знака солидарности с народом Белоруссии Фото: REUTERS

Новые подробности со снятием государственного флага в республике Беларусь грозят американцам очередным скандалом. Как выяснилось, мэру Риги и главе Министерства иностранных дел Латвии очень активно помогал сотрудник американского посольства в Риге. И не просто помогал, а фактически руководил, поскольку самолично снимал белорусский флаг с флагштока.

Как выяснил портал rubaltic.ru, зовут этого субъекта Нилс Студентс. Судя по имени, он этнический латыш и гражданин Латвии. Поскольку входит в Земессардзе – местную добровольную вооруженную организацию, являющуюся частью Национальных вооруженных сил республики. И, скорее всего, он входит в штат посольства, набранный из числа местных граждан.

Сотрудник американского посольства самолично снимал белорусский флаг. Фото: стоп-кадр видео

Однако, в посольстве он числится не каким-то рядовым уборщиком или водителем садовника, а является директором Центра информационных ресурсов посольства США в Латвии. Такие посты обычно отдают людям, которые связаны со спецслужбами. Естественно, не латвийскими. Вероятно, он является вполне легальным агентом ЦРУ в Латвии, да еще получающим официальную зарплату от Госдепартамента.

Вряд ли такой ценный сотрудник посольства пошел устраивать такую акцию по своей собственной инициативе. Хотя этот и мог. Он еще в прошлом году там же, в Риге, торжественно водрузил «знамя настоящей демократии» - флаг ЛГБТ, хотя в сети имеются его фотографии вместе с супругой, особой явно женского пола (правда, сейчас сам черт не разберет этих, к примеру, трансгендеров). Но прошлогодня акция с флагом ЛГБТ уж совершенно точно была сделана по распоряжению посольского руководства, проповедующего агрессивную толерантность.

Радужный флаг был поднят в честь Международного дня борьбы с гомофобией, трансфобией и бифобией. Фото: Посольство США в Латвии

Генеральный прокурор Белоруссии Андрей Швед, как сообщило его ведомство, возбудил уголовное дело в отношении мэра Риги Мартиньша Стакиса и министра иностранных дел Латвии Эдгара Ринкевича после инцидента с белорусским государственным флагом на Чемпионате мира в Латвии. Теперь у него есть еще один потенциальный подозреваемый. Благо Студентс явно не обладает дипломатическим иммунитетом.

А вот американскому дипведомству предстоит еще дать ответ – была ли активность его сотрудника личной инициативой, или же он получил добро на срывание флага от своего посольского руководства. Поскольку именно после этой акции под руководством представителя посольства США дипотношения Латвии и Белоруссии фактически были прекращены.