На Таймыре проходит мировой турнир по керлингу WCT Arctic Cup

Национальный таймырский ансамбль «Хэйхо» - жемчужина Арктики. Фото: Марина ПЕШКОВА

Это сидя в Москве на диване кажется, что на Крайнем Севере жизни почти нет. Люди, конечно, там живут, работают, детей воспитывают, но кажется, что до событий мирового масштаба, как до Луны пешком. Тем паче было мое удивление, когда я увидела церемонию открытия турнира, которая по мощи и экспрессивности не уступала открытию Олимпийских Игр.

Зажег публику национальный коллектив «Хэйро». К слову, это уникальный ансамбль, хранящий традиции коренных малых народов Крайнего Севера. Артисты – долганы, ненцы, эвенки и др. - исполняют песни на родных языках. «Хэйро» переводится как «восходящее солнце». И кому как не этому коллективу нужно было открывать церемонию.

Российская команда на открытии Арктического турнира по керлингу. Фото: Марина ПЕШКОВА

WCT Arctic Cup проходит уже в пятый раз. В этому году сюда приехали спортсмены из Эстонии, Швеции, Швейцарии, Венгрии, Италии и России. Бороться за кубок будут смешанные пары.

В церемонии открытия приняли участие помощник Президента России Игорь Левитин и старший вице-президент генерального партнера соревнований «Норникеля», руководитель Заполярного дивизиона Николай Уткин.

Ну какая Арктика без белого медведя?! Фото: Марина ПЕШКОВА

- Эти соревнования — настоящий праздник, - отметил Игорь Левитин. - И такой праздник, я считаю, должен быть в каждом из наших городов, которые находятся в Арктике. Здесь живут люди, которые хотят заниматься спортом. Необходимо создавать для этого условия, и чтобы во всех городах были такие же современные арены, какие есть в Дудинке и Норильске.

Спорт и здоровый образ жизни всегда были одними из приоритетных направлений деятельности компании «Норникель». Именно об этом говорил с журналистами старший вице-президент Николай Уткин.

Выступление фигуристов Дмитрия Соловьева и Екатерины Бобровой. Фото: Марина ПЕШКОВА

- Для нас Кубок Арктики это, прежде всего, драйв, - подчеркнул он. - Без турнира такого уровня невозможно было бы представить создание манежа и многих объектов в Дудинке. Керлинг — это драйвер для улучшения спортивной инфраструктуры города, возможность для наших детей узнавать новое. И конечно, благодаря турниру про Дудинку уже узнал весь мир.

Манижа и Илья Авербух на фотосессии с поклонниками. Фото: Марина ПЕШКОВА

После торжественного представления участников соревнований на арене выступили фигуристы Дмитрий Соловьев и Екатерина Боброва. После них зрителей порадовала участница «Евровидения» Манижа. Певице настолько понравилось на Таймыре, что она пообещала поклонникам приезжать сюда еще не раз. Те же в благодарность подарили Маниже национальный костюм, вызвавший у нее неподдельный восторг.

В день открытия российская команда обыграла эстонцев – 8:2 и швейцарцев – 10:6. Соревнования продлятся до 30 мая.

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