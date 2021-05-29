Павел Прилучный и Агата Муцениеце впервые после развода появились вместе на публике

Агата и Павел разошлись в прошлом году. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Павел Прилучный и Агата Муцениеце развелись в прошлом году. 33-летний актер уже обзавелся новой спутницей: звезда сериала «Мажор» живет под одной крышей с актрисой Мирославой Карпович. Несмотря на то, что расставание Агаты и Павла было бурным и скандальным, они смогли забыть былые разногласия ради детей. На днях экс-супруги появились вместе на празднике в школе, где учится их сын, 8-летний Тимофей.

Тимофей занимается в частной школе Leaders International School, а его пятилетняя сестра Мия ходит в детский сад при ней. В честь окончания учебного года директор сети школ разместила на своей странице в Инстаграме фотографию, на которой Агата и Павел позируют вместе со своими детьми. На снимке все семейство выглядит очень счастливым.

Поклонники пары восприняли это как намек на возможное воссоединение Павла и Агаты. «Ну хоть так!», «Красивая пара, жалко, что разошлись», - пишут пользователи соцсети.

Прилучный и Муцениеце сфотографировались вместе в школе, где учатся их дети. Фото: Инстаграм.

К слову, дети Прилучного и Муцениеце очень переживают из-за их развода и надеются, что родители все же помирятся. Об этом Агата рассказала в своем YouTube-шоу «Честный развод». Актриса призналась: она считала, что дети все правильно поняли и спокойно восприняли расставание родителей. Но сейчас она начинает сомневаться в том, что развод прошел для них безболезненно.

- Понимаю, что я травмировала своих детей. Мия в последнее время начала говорить: «Мам, ну когда вы уже с папой помиритесь?». А ведь раньше они не подавали виду. А теперь я понимаю, что сделала им плохо и больно. Скорее всего, эта травма останется у них надолго… Развод неизбежен, если два человека не могут оставаться вместе. Драться и ругаться нет смысла, - рассказала звезда. Напомним, актриса обвинила своего мужа в домашнем насилии – по ее словам, это стало основной причиной ее расставания с Прилучным.

Дети актеров надеются на их воссоединение. Фото: Инстаграм.

- Что сделать, чтобы Мия так сильно не переживала? – обратилась Агата в шоу «Честный развод» к своему собеседнику, актеру Алексею Барабашу, у которого за плечами четыре расставания и трое детей от разных жен.

- Знаешь, я скажу тебе такую вещь - не знаю, понравится она тебе или нет… Надо, чтобы уже сейчас девочка работала с психологом. Потому что ты все равно мегазанятой человек и не найдешь столько времени и правильных слов, чтобы объяснить ребенку, как это произошло, - посоветовал Барабаш.

Павел и Агата считались одной из самых красивых пар российского кино. Актеры познакомились на съемках сериала «Закрытая школа» и влюбились друг в друга. Они прожили вместе 10 лет. Агата и Павел оформили развод в июне прошлого года, и сразу после этого Мирослава Карпович переехала жить к Прилучному.

Павел рассказывал, что не раз пытался наладить отношения с Агатой. В одно из таких воссоединений супруги даже набили себе татуировки в виде обручальных колец на безымянных пальцах.

- Мы с Агатой их делали вместе: я у себя, она у себя. Делали как раз тогда, когда собирались разводиться, потом сошлись, я говорю: «Слушай, а давай, чтобы не разводиться, сделаем кольца-татуировки?» Сейчас она забила татуировку каким-то рисунком. А я свою еще не свел... Это было прекрасное время с Агатой, я не жалею, - признался Прилучный в одном из интервью.