Смотр школьных унитазов

Призы - полный ремонт санузлов и запас чистящих средств Фото: EAST NEWS

На сайте promonado.ru нидерландская компания Unilever устроила смотр российских школьных унитазов. Как это выглядит?

Российский Павлик Морозов (зачеркнуто) школьник, вооруженный смартфоном, пробирается к дучке (очку, сортиру, дырке в дощатом полу на заднем дворе родной школы) и щелкает «этот позор»: облупленный кафель, отсутствующие между посадочными местами перегородки и ржавые трубы. Чем хуже, тем лучше: свежее биде и мрамор никого не интересует.

Смотр российских школьных унитазов устроила нидерландская компания Unilever. Фото: promonado.ru

Картинка размещается на сайте, причем анонимно: имя и адрес «слившего» учебное заведение публике не показывают. Пользователи кликают на картинки и «голосуют» дизлайками: ставят разбитые сердечки под самыми текущими бачками.

Профит: три набравшие наибольший антирейтинг школы получат полный ремонт санузлов, а прочие – годовой запас Domestos, чистящего средства для унитазов, рекламной кампанией которого, по сути, и является проект Unilever «Терпеть нельзя учиться» (хештег #Domestos_школам).

Чем хуже, тем для конкурса лучше. Фото: promonado.ru

Что бы хотелось сказать?

Конечно, закрытые картонками отключенные унитазы Муниципального казенного общеобразовательного учреждения Средняя школа №4 города Миньяра Челябинской области или подпись под фотографией из Гусь-Хрустального: «Дети отпрашиваются домой, если нужно посетить туалет», - выглядят очень печально. Бюджет на образование в России беден и тощ, в школах не хватает не то чтобы ремонтов – не хватает учителей. Недавно министр Минцифры Максут Шадаев публично признал, что некомплект на селе составляет тысячи педагогов, и у правительства нет денег, чтобы восполнить штат.

Подпись выглядят очень печально. Фото: promonado.ru

Одновременно с этим дети видят строительство миллиардных офисов корпораций, продающих на Запад то, что, по Конституции, принадлежит всем россиянам, и понимают: кому-то бриллианты с икрой, а им – неработающий туалет и дистанционная лекция вместо живого педагога. В этой ситуации быть патриотом-терпилой и скрывать стыд Родины от иностранцев попросту глупо: надо урвать от капитала хоть что-то, пока дают.

Смущает, с какой легкостью детишки и их родители подставляют не самых посторонних людей, директоров. В нашей командной системе (а она опять стала командной) размещение фотографии туалета на стене позора – нагоняй директору, который и растягивает шагреневую кожу финансирования: на интерактивную доску, на зарплату бабе Мане уборщице, на пирожки с котятами в столовой. И, чуть что, – партбилет на стол.

Кому-то бриллианты с икрой, а кому-то... Фото: promonado.ru

Недаром педагоги ТАК боятся любых родительских жалоб в департамент образования или критических выступлений в прессе, это сразу увольнение, невзирая на степени, разряды и звания лучшего педагога.

Опубличивание проблем сейчас для стрелочников - как сдирание кожи. Их и решить не дают («Денег нет…»), и говорить о них не разрешают.

Буквально, хлеба не дают и плакать не велят, как в сказке.

Я позвонила лидеру соревнования, директору СОШ Гусь-Хрустального, Болтунова Валентина Петровна храбро ответила:

- Да, мы участвуем в этом конкурсе. Нет, без моего ведома, родители прислали фотографию. Если мы выиграем, мы примем помощь. Мы участвуем в разных конкурсах, мы победители конкурса мэрии, выигрывали и президентские гранты… Но не все удается сделать за счет бюджета. Хотя у нас не самый плохой туалет, он рабочий…

Картинки размещаются на сайте анонимно. Фото: promonado.ru

Голос женщины дрожал.

Директор категории бытовой химии Unilever в России, Украине и Беларуси Анастасия Кнорре на запрос «Комсомольской правды» ответила, что за три года существования проекта директора школ ни разу не просили исключить их санузлы из голосования, а победители, да, бывало, отказывались от приза, ссылаясь на невозможность принять ремонтную бригаду.

Свежо предание…

С запахом лимонной свежести, я бы сказала.

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