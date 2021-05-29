“Дорогой прадед, как жаль, что ты не узнал, что мы победили..." Дети из Чувашии рассказывают истории подвигов своих родных

Школьники со всей Чувашии собирают архивные материалы о подвигах своих родных, проводят настоящие исторические исследования Фото: Культурно-выставочный центр "Радуга”

Чтобы как можно больше людей узнавали о волонтерских и добровольческих начинаниях, “Комсомольская правда” совместно с фондом президентских грантов провела обучающий курс для НКО по созданию видеороликов. В нем приняли участие представители 50 волонтерских и социальных организаций.

Мы хотели помочь тем, кто делает добрые важные дела, рассказывать о своей работе. В ходе курса представители НКО узнали, как создавать “вирусные” видеоролики, как правильно снимать и монтировать сюжеты, как продвигать их в соцсетях. Актерское мастерство, основы режиссуры и сценарного мастерства, технические навыки - всем этим со слушателями делились профессионалы нашей медиагруппы.

Лекции провели главный редактор "Комсомольская правда ТВ" Александра Лябина, генеральный продюсер "Комсомольская правда ТВ", кандидат наук, преподаватель ВГИК Ждан Тихонов, заместитель директора по радио в департаменте спец проектов медиагруппы "Комсомольская правда" Наталья Макарова, редактора, режиссеры монтажа и специалисты SMM-департамента “Комсомольской правды”. Курировала проект руководитель по развитию социальных проектов Медиагруппы “Комсомольская правда” Александра Калашникова.

По итогам обучения НКО создали видеорассказы о своих проектах. А наша редакция выбрала семь лучших работ.

Видео проекта “Моя семья в истории Великой Победы” заняло первое место. Никого не оставил равнодушным рассказ ребенка о подвигах его предков. Ведь благодаря этой инициативе тысячи детей смогли не просто узнать историю своей семьи - но через нее лучше понять историю родной страны, подвига своего народа.

Истории всех проектов-победителей с видео мы опубликуем на сайте kp.ru. Лучшие ролики также будут размещены в соцсетях “Комсомольской правды”.

Сохранить живую память о войне

"Здравствуй, мой дорогой прадед! Как жаль, что я не могу с тобой встретиться, поговорить, поделиться впечатлениями… Я слишком мало знаю о тебе. Как жаль, что ты не узнал, что мы победили..."

Треугольники писем - от правнуков своими прадедам и прабабушкам, не вернувшимся с войны. Слова любви и бесконечной благодарности родным людям, чья жизнь осталась навсегда вплетена в историю родной страны.

Такие пронзительные письма пишут дети из Чувашской Республики, которые изучают историю своих родных-участников Великой Отечественной войне. В этом им помогает проект "Моя семья в истории Великой Победы". Его в 2018 году запустил чебоксарский Культурно-выставочный центр "Радуга”.

- Работая много лет с детьми, мы поняли, что такой проект необходим - чтобы сохранить живую память о войне и передать ее следующим поколениям, - рассказывает Нина Смирнова, заместитель председателя комиссии по образованию и молодежной политике Общественной палаты Чувашской Республики, директор Культурно-выставочного центра «Радуга».

Школьники, студенты и их родители со всей республики собирают архивные материалы о подвигах своих родных, проводят настоящие исторические исследования. Они стали основой большой выставки, объехавшей все районы Чувашии.

Благодаря полученной поддержке Фонда президентских грантов был создан народный сайт победители21.рф. Здесь любой житель Чувашии может поделиться историей своих родных, принимавших участие в Великой Отечественной войне.

На сайте также создан виртуальный методический кабинет для учителей, в котором собраны жемчужины литературы, музыки, кино о Великой Отечественной войне, виртуальные туры по музеям России, 3D-панорамы военного времени и рисунки детей о подвиге родных. Он был рекомендован к использованию педагогам в трех десятках российских регионов.

Для дошкольников и младших школьников авторы проекта выпустили тетрадь "Моя семья в истории Великой Победы" на двух языках - русском и чувашском. В ней собраны материалы об участии уроженцев республики в Великой Отечественной войне. А сами ребята могут заполнить страницы о подвигах своих родных.

Для дошкольников и младших школьников авторы проекта выпустили тетрадь "Моя семья в истории Великой Победы" Фото: Культурно-выставочный центр "Радуга”

- В годы войны более 208 тысяч жителей Чувашии ушли на фронт. Не вернулся каждый второй. Для нас было очень важно собрать историю подвига чувашского народа в Великой Отечественной войне. В каждой семье хранятся архивные документы, фотографии, многие из которых до этого нигде не публиковались. И именно благодаря проекту удалось узнать ранее неизвестные в республике имена героев, их подвиги, - рассказывает Нина Смирнова.

Связь поколений

Будучи уже пожилой, Антонина Николаевна Крайнова повторяла дочери, «что может забыть, где лежат её очки, но всегда будет помнить, как вчерашний день, страшные военные годы и часто вздрагивает во сне от взрывов снарядов и бомб. И снится ей, что она еще молода и вручают ей медаль «За оборону Москвы».

Антонине Николаевне было всего 18 лет, когда в 1942 году она прибыла на фронт. Молоденькая девушка-зенитчица на всю жизнь запомнила первую бомбежку и лица фашистских летчиков. Ее историю на сайте победители21.рф поведала правнучка Евгения Сапожникова из города Мариинский Посад.

А школьники Алина Федорова и Константин Залесский из поселка Вурнары с гордостью рассказывают о своих прабабушке и прадедушке.

Валентина Андреевна ушла на фронт сразу после школы, стала связисткой. Николай Филиппович был заместителем командира полка, получившим боевую закалку под Москвой. Вместе они освобождали Киев, форсировали Днепр, держали оборону Сандомирского плацдарма. 9 мая 1945 года они встретили в Дрездене - и решили больше никогда не расставаться.

Таких историй на сайте проекта "Моя семья в истории Великой Победы" - уже более семи тысяч. И за каждой из них - люди, их личная память, их слезы и гордость за своих героев.

- Пожалуй, самым ценным было то, что сами участники проекта - дети и их родители - открыли для себя историю своей семьи. Поняли и прочувствовали подвиги своих прадедушек и прабабушек. Участники рассказывают, как при работе над исследованиями объединялись несколько поколений семьи, чтобы по крупицам собрать историю своих родных, - говорит Нина Смирнова.

Большая выставка объехала все районы Чувашии Фото: Культурно-выставочный центр "Радуга”

Проект становится межрегиональным

В первые годы проект объединил ребят из Чувашии. А сейчас к исследованиям присоединяются потомки уроженцев республики из Татарстана, Башкортостана, Самарской, Ульяновской областей.

Расширять границы, делиться своим опытом авторам помогает поддержка Фонда президентских грантов. “Моя семья в истории Великой Победы” вошел в число 100 лучших инициатив-победителей конкурса президентских грантов.