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Общество29 мая 2021 17:21

Представляем новый сезон программы «Наше время или Взрослым вход воспрещен»

Подростки обсуждают без взрослых самые важные для себя темы
Источник:kp.ru
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Тема девятого выпуска: "Страх перед экзаменами: как справиться?"

Тема девятого выпуска: "Страх перед экзаменами: как справиться?"

Тема девятого выпуска: "Страх перед экзаменами: как справиться?"

Спикеры: дети, родители, Кандыбина Елена, детский и семейный психолог, психолог по работе с родителями благотворительного фонда «Здесь и сейчас»

Ведущие: Петр Безменов, Юлия Голдовская и Анджелина Трошина

Программа подготовлена радио «Комсомольская правда» совместно с Институтом воспитания @institut_vospitaniya при поддержке Министерства просвещения РФ.

Ссылка на все выпуски программы «Наше время или Взрослым вход воспрещен».

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