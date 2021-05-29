Представляем новый сезон программы «Наше время или Взрослым вход воспрещен»

Тема девятого выпуска: "Страх перед экзаменами: как справиться?"
Тема девятого выпуска: "Страх перед экзаменами: как справиться?"
Спикеры: дети, родители, Кандыбина Елена, детский и семейный психолог, психолог по работе с родителями благотворительного фонда «Здесь и сейчас»
Ведущие: Петр Безменов, Юлия Голдовская и Анджелина Трошина
Программа подготовлена радио «Комсомольская правда» совместно с Институтом воспитания @institut_vospitaniya при поддержке Министерства просвещения РФ.
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