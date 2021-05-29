МИД РФ прокомментировал «планы» СССР вернуть Японии два Курильских острова

Остров Шикотан останется российской территорией. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В МИД РФ прокомментировали опубликованную японским агентством Kyodo сообщение, о якобы найденных документах советских времени, из которых следует, что на уровне Политбюро ЦК КПСС в 1972 год было принято предварительное решение – передать Японии два курильских острова – Хабомаи и Шикотан – в обмен на подписание мирного советского-японского договора.

Агентство настаивает, что сделало такой вывод на основе анализа материалов, составлявших архив ЦК КПСС, но не представило никаких документальных доказательств своей версии.

«В целом можем сказать, что изучать и комментировать письменные источники прошлых лет – прерогатива историков. Тем более, если речь идет о каких-то частных мнениях или оценках предположительного характера», - заявили в МИД РФ, особо отметив, что и в СССР и в России всегда были убеждены в том, что острова южно-курильской гряды принадлежат России на законных основаниях по итогам Второй мировой войны.

Позиция Российской Федерации, являющейся правопреемницей СССР, по вопросу о возможности заключения мирного договора с Японией остается неизменной: Москва призывает Токио признать реалии, сложившиеся по итогам Второй мировой войны и неоднократно заявляла, что российский суверенитет над южными Курилами сомнению не подлежит.

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