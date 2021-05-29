Впервые за всю историю Лувра его возглавит женщина

Историк искусства Лоранс де Кар Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Впервые за 228 лет существования Лувра в качестве музея у его руля встанет женщина – историк искусства Лоранс де Кар.

О подписании соответствующего назначения президентом Франции сообщило издание The Guardian.

54-летняя Лоранс де Кар официально займет свой пост с 1 сентября 2021 года. До этого специалист она занимала должность директора парижских музеев д'Орсе и L'Orangerie.

Дочь журналиста и внучка писателя-романиста, специалист по искусству XIX и начала XX века, Лоранс де Кар училась в Сорбонне и школе Лувра, а работать начала в 1994 году в д'Орсе.

Парижский Лувр, расположенный в старинном королевском дворце, считается самым популярным художественным музеем, до начала пандемии его посещало огромное количество людей, а в 2018 году был зафиксирован рекорд – за год музей посетили более 10 миллионов человек. Кроме того, Лувр обладает одной из крупнейших экспозиций в мире.

В докризисном 2019 году бюджет музея составил около €243 миллионов, из которых почти половина была получена от продажи билетов.

Идея превратить королевский замок в общедоступный музей, положив в его основу коллекции царствующих особ, возникла еще до провозглашения республики, однако реализована была лишь после Французской Революции в 1793 году.

Наибольшим потрясением для музея считается его эвакуация в начале Второй мировой войны. После освобождения Франции предметы искусства постепенно вернулись на свое место.

В 2016 году сотрудникам Лувра пришлось провести превентивную эвакуацию экспонатов из нижних залов музея в связи с наводнением – тогда уровень Сены поднялся на несколько метров. К счастью, предметы искусства не пострадали, а экспозиции были открыты после недолгого перерыва.

За всю историю Лувра Лоранс де Кар станет его девятым директором.