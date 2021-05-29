Россия сыграла против Швейцарии на ЧМ-2021 по хоккею. Фото: REUTERS

Хоккеисты сборной России одержали победу в своей пятой игре на чемпионате мира 2021, который проходит в столице Латвии городе Рига. Вечером в субботу, 29 мая, россияне добились успеха в важной игре против сборной Швейцарии и вышли на чистое первое место в своей группе на ЧМ-2021. Итог матча Швейцария - Россия - победа россиян со счетом 4:1.

Поединок против швейцарцев проходил по очень сложному сценарию для российской команды. Первый период - нет заброшенный шайб, на первый перерыв две сборные ушли при счете 0:0 на табло.

Россияне выиграли 4 матча из 5 на ЧМ-2021. Фото: REUTERS

При этом, один из лидеров нашей команды в перерыве высказался по поводу хода встречи:

- Хоккей интересный, быстрый. Нам показали много видео, как играют швейцарцы. Пока что ничем не удивляют. Два дня на чемпионате мира без игр - небольшая пауза, отдохнули безо льда, чуть чуть развеялись, - сказал защитник сборной России Игорь Ожиганов в перерыве матча в эфире Первого канала.

Сергей Толчинский забрасывает третью шайбу соперникам. Фото: REUTERS

А вот что дальше было - дальше стало чуть легче. На 35-й минуте поединка, когда Швейцария впервые в матче получила удаление, нашим удалось "разыграть лишнего". Свою четвертую шайбу на турнире забросил Антон Бурдасов. И на второй перерыв мы уже ушли, выигрывая у Швейцарии со счетом 1:0.

Наш вратарь Александр Самонов был хорош на своей позиции в матче против Швейцарии. Фото: REUTERS

- Хорошо, что забили гол, швейцарцы очень агрессивная команда. Будем действовать также и дальше. Главное - правильно играть и выполнять тренерскую установку. В принципе, Швейцария очень хорошая команда. Встретились две равные команды, - сказал наш защитник Рушан Рафиков в эфире Первого канала.

Что же началось в третьем периоде! Швейцария для начала заставила нас чуть приуныть и слегка понервничать. Нико Хишер сделал счет равным - 1:1. Но зато потом наши соперники получили аж три шайбы в свои ворота.

В конце матча сборная Швейцарии сняла вратаря и получила гол в пустые ворота. Фото: REUTERS

Однако буквально через две минуты Павел Карнаухов выводит нас вперед. Чуть еще проходит время и на 53-й минуте Сергей Толчинский, убежав от защитника, забрасывает третью шайбу. Швейцария, жаждя отыграться, в конце поединка снимает вратаря. И за две секунды до конца встречи Толчинский устанавливает окончательный счет, забросив в пустые ворота - наши выиграли 4:1.

Швейцарцы долго "не открыввали" свои ворота в матче против россиян. Фото: REUTERS

Теперь команда России, победив Швейцарию 4:1, набрав 12 очков после 5 матчей, вышла на чистое первое место в группе А чемпионата мира. У Швейцарии остались 9 баллов. Следующий поединок у россиян намечен на 31 мая. В понедельник в вечерней сессии нам предстоит битва против Швеции. А за сутки до этого Швейцария померится силами с Беларусью. С белорусами нам и предстоит завершить групповой этап ЧМ-2021 по хоккею.