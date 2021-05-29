«Брат-2» переезжает на Netflix

Кроме таких хитов, как «Брат» и «Брат-2», подписчикам Netflix будут доступны десятки других фильмов. Фото: кадр из фильма.

На официальной странице компании СТВ Film Company в "фейсбуке" появилось сообщение: «Друзья, с 27 мая фильмы кинокомпании СТВ доступны для просмотра подписчикам Netflix. Все фильмы Алексея Балабанова, а также фильмы Александра Рогожкина, Петра Буслова, Клима Шипенко, анимационные мультфильмы студии «Мельница» и многое другое доступны российским зрителям и подписчикам Netflix в странах СНГ. Следите за обновлениями!»

Хотя в большинстве новостей акцент делается на самых знаменитых картинах СТВ - «Брате» и «Брате-2», вышедших соответственно в 1997-м и 2000-м годах, подписчикам Netflix будут доступны десятки других хитов. Это и мультфильмы про трех богатырей, и «Салют-7», и «Бумер», и «Кукушка», и «Кококо» с «Историей одного назначения» Авдотьи Смирновой, и «Монгол» Сергея Бодрова-старшего, и «Сестры» Сергея Бодрова-младшего - в общем, все, чем славна легендарная киностудия Сергея Сельянова, основанная в 1992 году. (С полным списком ее проектов можно ознакомиться, например, здесь.

Отметим, что на днях стало известно о другом плане Netflix по освоению сокровищ российской культуры: компания заказала сериал по мотивам «Анны Карениной» Льва Толстого. Главную роль в осовремененной экранизации, получившей название «Анна К.», сыграет Светлана Ходченкова, съемки первых сцен на днях прошли в Ясной Поляне.

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