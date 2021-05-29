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Звезды29 мая 2021 19:32

Тимати выбрал экс-подругу Неймара: спектакль окончен – у «Холостяка» вышел пафосный финал

В красивую жизнь звезд на ТВ давно никто не верит
Ирина ВИКТОРОВА
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Тимати дарит кольцо победительнице шоу Кате.

Тимати дарит кольцо победительнице шоу Кате.

Фото: кадр с видео ТНТ.

29 мая в восемь вечера начнется финал восьмого сезона шоу «Холостяк». Главный герой проекта 37-летний бизнесмен и музыкант Тимур Юнусов ожидаемо выберет в финале 23-летнюю Катю Сафарову – самую успешную девушку на проекте. Новый сезон «Холостяка» мы смотрели внимательно и с надеждой, что креативная команда Тимати оживит шоу в достоверность которого мало кто верит. Однако чуда не случилось.

Нам рекламировали «эмоциональный финал и максимально романтичного Тимура». В итоге телезрители, которые посмотрели шоу в разных регионах страны (везде свои часовые пояса) уже обменялись мнениями о том, как все вышло. В официальных аккаунтах телепроекта сначала чистили критику, потом и вовсе закрыли комментарии к последним публикациям. К прежним сюжетам «Холостяка» комментарии ограничены – вся критика удалена. А ведь там писали правду: некоторые серии были настолько скучны, что хотелось заснуть. Отшлифованная сценарием красивая жизнь богатых людей выглядит фальшиво. Хотя продюсеры старались раскрасить ее яркими красками.

Тимати дарит кольцо победительнице шоу Кате.

Тимати дарит кольцо победительнице шоу Кате.

Фото: кадр с видео ТНТ.

Победителей не судят

В финале все было красиво. Тимур в белом смокинге на вертолетной площадке с видом на Дубай низким сексуальным голосом спрашивает Катю: «Ты примешь это кольцо?» Катя: «Я приму». Поцелуи, комплименты. Вот она покачнулась, чтобы напугать жениха, а он пообещал в любой момент поймать и уберечь от падения…

В последней серии шоу Тимати выбирал между двумя финалистками – Катей Сафаровой и Алисой Грабовой. С каждой из финалисток и Тимурам в проекте накрутили романтическую историю – все как любят впечатлительные телезрительницы подобных проектов. С Алисой холостяк прыгнул с парашютом, скакал на лошадях по пустыне. На свидание с Катей Тимати сходил в тир. Было много свиданий и многозначительных взглядов. Тимур говорил красиво, как по написанному: «С одной стороны принцесса голубых кровей, с другой – Лара Крофт. Обе девушки интересные, красивые».

Финалистки похожи – один типаж. Однако Екатерина Сафарова самая успешная из всех девушек на проекте. Отметим, что покорять сердце богача (годовой доход по данным Forbes $5,1 млн) набрали девушек модельной внешности. У мамы Сафаровой турагентство в Барселоне, девушка работает в Испании моделью, ведет фитнес-курсы, она принимала участие в испанском реалити-шоу «Остров искушений». В прошлом году газете The Sun и других мировых СМИ писали о романе Сафаровой со звездой мирового футбола Неймаром.

Но, благодаря «Холостяку», теперь Сафарова уже внутри российского шоу-бизнеса – посещает вечеринки, обзаводится знакомствами. Катя переехала из Барселоны в Москву, обещает жить на два города. И агент здесь у нее появился – для коммерческих съемок, рекламы. Катя не скрывает, что пока шло шоу ее стали узнавать, появились новые предложения о работе. После финала карьера пойдет в гору – так было со звездами прошлых сезонов «Холостяка». И Тимур, наверняка, поможет.

В момент появления Сафаровой на «Холостяке» в ее инстаграме было более 800 тыс. подписчиков, к финалу уже – 1 млн. 200 тыс. Модель Екатерина Сафарова о Тимати высокого мнения: «Привлекает его мудрость, рассуждения о жизни».

Катя Сафарова

Катя Сафарова

Фото: Instagram.com

Тимати не удивил

Трек Тимати стал саундтреком к проекту, впервые о нем писали также часто, как когда он расставался с моделями, которые родили ему дочь и сына. Пиар Тимур Юнусов получил серьезный. И сам пиарил – например, в своих соцсетях - бренд кольца, которое дарит избраннице в финале. А какая была пафосная подача: запущена информация о том, что Тимати презентует избраннице в финале самое дорогое кольцо за всю историю шоу. Сам звездный герой сообщил – 7, 7 карат и отметил бренд. Отличная реклама. Вы поверили, что холостяк заплатил за него 20 миллионов рублей (средняя стоимость кольца, которое рекламировали) сам?

Тимати с кольцом

Тимати с кольцом

Фото: Instagram.com

Вот так и все шоу – очень красиво, но верится с трудом. Свидания под прицелом камер, вымученные вопросы и ответы, красивые люди и их неживые эмоции. Было скучно. Самые живые и обсуждаемые моменты восьмого сезона случились, когда на проект приходили экс-холостяки и друзья Тимати - Егор Крид и Максим Чернявский. Обсуждение красивой жизни, рассуждения моделей и шутки на любителя – вышло не смешно и не увлекательно. В выпуске с Чернявским одна девушка даже проговорилась о том, что порой «путешествует бесплатно» - намек на работу эскортницей, над которым посмеялись в соцсетях Ксения Бородина и другие блогеры.

Кольцо для избранницы

Кольцо для избранницы

Фото: Instagram.com

Итоги «Холостяка» - Тимати заработал новую аудиторию, яркие участницы раскрутили блоги и получат рекламные контракты и популярность у определенной мужской аудитории. Пока ни один наш холостяк не создал после шоу пару с девушкой, которую выбрал в финале проекта. Кажется, что нынешняя победительница Екатерина Сафарова самая яркая, успешная и неглупая из прежних финалисток. И она во вкусе Тимати. И очаровала его брата. Катя не только модель, но и студентка Британского университета, свободно владеет испанским и английским, у нее цепкий ум, развита интуиция. Если Сафарова станет первой женщиной, которую Тимур Юнусов отведет в загс, то мы не удивимся. Значит и «Холостяк» был не зря.

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