Режиссер Владимир Бортко: «Фея в «Золушке» не может быть гомосексуалистом. Есть вещи, которые нарушать нельзя!»

Режиссер Владимир Бортко Фото: Олег ЗОЛОТО

Режиссер Владимир Бортко, отметивший в этом месяце 75-летие, стал гостем программы «Культурный код» на радио «Комсомольская правда». Напомним, ведет ее другой режиссер - Юрий Грымов. Темой беседы стали экранизации. Например, новая версия «Мастера и Маргариты», над которой работает Михаил Локшин. «КП» писала об этом проекте, который получит название «Воланд».

Грымов спросил: «Каков риск для режиссера, когда он берется за такую классику? Что вы ощущали в начале работы над своими экранизациями?» Бортко ответил:

- Я для себя открыл, что экранизации бывают двух типов. Один - когда режиссер находит в романе, повести, рассказе, который собирается экранизировать, что-то, что его интересует. Поворот сюжета, характер героя… И, [отталкиваясь от этого], исходя из своих соображений, делает свое кинематографическое произведение. Таких экранизаций очень много. Весь Тарковский на этом построен: «Солярис» у Станислава Лема и «Солярис» у Тарковского - разные вещи. Это не плохо. Это просто значит, что режиссер делает свое произведение на основе чего-то, что показалось ему интересным в книге. А другой способ - пересказать на экране то, что хотел сказать писатель. Для этого я должен максимально точно передать содержание романа. Поэтому [моя экранизация «Мастера и Маргариты»] в 8 или в 10 серий и уложилась… Что ближе режиссеру, который будет снимать новый фильм по этому роману, я не знаю.

- Скажите, а где грань, через которую не должен переступать режиссер? Или наоборот - обязан переступить, берясь за экранизацию культовых, классических произведений…

- Да нет такой грани. Если режиссера что-то интересует в книжке, он пытается нам рассказать о том, что его интересует. А какие грани могут быть?.. В «Собачьем сердце» меня интересовала передача того, как я прочитал эту повесть. Я хотел рассказать, что это, на мой взгляд, выглядит вот так.

- Я все время думал, что вы на стороне профессора Преображенского, а потом вы оказались в коммунистической партии…

- «Где у Карла Маркса написано, что второй подъезд в Обуховском переулке нужно забить досками и ходить вокруг?» То, что я снимал, никоим образом не опровергало Карла Маркса. Более того, слова, которые я сейчас произнес - слова профессора Преображенского. И более того, я очень не любил существующее начальство того времени, просто терпеть не мог… Но разве это потом помешало мне быть членом коммунистической партии? Ни в коем случае. Нет.

- Скоро появится новая «Золушка». Помните, там есть роль феи? Вот в американском формате будет не фея, а фей. Мужик будет. И, мало того, этот фей будет еще афроамериканец, то есть черный… А сейчас американцы заказали новую версию «Анны Карениной» (речь о сериале «Анна К.» со Светланой Ходченковой - осовремененной киноверсии романа Толстого, которую начали снимать по заказу компании Netflix. - Ред.) Что самое страшное может случиться? Не может оказаться Каренин - гей?

- Мне это не нравится. Это нарушает идею автора, ради которой ты, собственно, все это и делаешь. Фея быть не может гомосексуалистом, это невозможно. Есть вещи, которые нарушать нельзя. Не потому, что вообще нельзя ничего нарушать, а потому, что это искажает суть. Ты рассказываешь не то, что было написано. Вообще не то, принципиально не то. Хотя в искусстве можно делать все, я это смотреть не буду. И, думаю, не только я.

Фея в исполнении лауреата «Эмми» и «Грэмми» Билли Портера в новом фильме о Золушке. Фото: кадр из фильма.

- Есть ли какое-то современное литературное произведение, за которое бы вы взялись, как режиссер?

- Нет.

- Вам ничего не нравится из современного?

- Абсолютно. Молчит сердце, дорогой мой, молчит. Я написал сценарий, хотел сделать десятисерийный фильм о нашей истории, с 1801-го по 1814-й год: вход войск в Париж, отношения Наполеона и Александра I. Мало кто знает, что Наполеон сватался к сестре Александра… Это тоже ведь любопытно - вся история могла бы пойти по-другому. Но - увы, картина не снимается, последние пять лет мне не дают работать. Не дают деньги, и все. Проблемы с финансированием…