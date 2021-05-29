Что произошло после матча Швейцария - Россия

Россия победила Швейцарию на ЧМ-2021. Фото: REUTERS

Хоккеисты сборной России после двух дней без матчей на ЧМ-2021 по хоккею в субботу, 29 мая, одержали победу над командой Швейцарии со счетом 4:1 в своем пятом матче на этом турнире. Поединок сложился крайне непросто для команды Валерия Брагина - первая шайба влетела в ворота наших соперников только после середины матча. Но в итоге все за счет концентрации завершилось хорошо. Мы победили и вышли на чистое первое место в группе после пяти игр группового этапа турнира.

В конце матча сборная Швейцарии сняла вратаря и получила гол в пустые ворота. Фото: REUTERS

- Было два дня паузы, поэтому тяжеловато входили в игру. Но самое главное – это 30 блокированных бросков. За счет полной самоотдачи и правильной тактической игры результат и пришел. Здесь все идет от подготовки, от того, как мы хотим построить отдельно взятый матч, - сказал после матча на пресс-конференции наш главный тренер Валерий Брагин.

Наш тренер сразу же сказал, что не думает об итоговом результате команды на турнире. И идет просто шаг за шагом, от матча к матчу:

- Мы идем постепенно, шаг за шагом, думаем о предстоящей игре в первую очередь. А потом уже посмотрим на конечный результат, - приводит слова Брагина пресс-служба ФХР.

После приезда в расположение сборной одного из топ-вратарей России Сергея Бобровского наш тренер не стал говорить о том, кто же будет первым номером:

- Пусть Сергей выйдет с карантина, потренируется, и тогда посмотрим. Он заряжен, приехал с горящими глазами. Посмотрим, как дальше сложится. У Самонова еще две игры в группе, посмотрим, как будут развиваться события.

Россияне выиграли 4 матча из 5 на ЧМ-2021. Фото: REUTERS

Одним из главных героев поединка стал форвард Сергей Толчинский. После матча он тоже поделился своими эмоциями от поединка с Швейцарией:

- Считаю, что мы стали играть лучше. Мы смотрим много видео, после каждой игры тренеры вносят коррективы. У нас хорошая команда, плюс, к нам присоединились отличные игроки из НХЛ, так что я верю, что нам по силам бороться за золото.

Как сказал наш нападающий, с каждым матчем для него в Риге все складывается лучше и лучше, отмечает хоккеист:

- С каждым матчем чувствую себя лучше и лучше, потому что играть – это самое лучшее, лучше, чем любая тренировка. Первую игру провел на эмоциях, во второй уже в глазах темнело, третья далась попроще, и вот сегодня еще лучше ощущал себя. Надеюсь, что все будет еще лучше.

Сергей Толчинский забрасывает третью шайбу соперникам. Фото: REUTERS

В свою очередь, форвард Павел Карнаухов после матча с Швейцарией отметил силу соперников:

- У Швейцарии хорошая команда, довольно мастеровитые ребята, скоростные. Поэтому было нелегко. Но мы открыли счет, они сравняли, дальше шла игра до ошибки, и мы воспользовались ей первыми. Но да, игра была тяжелая. Мы с каждой игрой стараемся прибавлять как команда, быть более дисциплинированными, играть лучше в своей зоне, в средней. Думаю, нам это удается, - сказал наш игрок после победной игры против Швейцарии.

Теперь остается ждать два дня - в понедельник, 31 мая, в последний день весны, в вечерней сессии чемпионата мира по хоккею 2021 российская команда сразится со шведами. А потом завершит выступления в группе игрой против Беларуси.