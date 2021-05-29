Ученые из Англии и Норвегии утверждают, что у них есть доказательства искусственного происхождения коронавируса

Впервые гипотезу о лабораторном происхождении Sars-Cov-2 ученые озвучили еще летом прошлого года. Фото: REUTERS

Авторы сенсационного заявления - Ангус Далглиш, профессор онкологии Лондонского университета и норвежский вирусолог доктор Биргер Соренсен, глава фармацевтической компании Immunor. Далглиш известен своими работами в области создания вакцины против ВИЧ. Он также является членом Партии независимости Великобритании, правой популистской партии. Далглиш - сторонник Брэксита - даже баллотировался в Парламент во время выборной кампании 2015 года. Ангус также является финансовым партнером Биргера и имеет долю в компании Immunor, которая разработала кандидатную вакцину от коронавируса под названием Biovacc-19.

Впервые гипотезу о лабораторном происхождении Sars-Cov-2 Далглиш и Соренсен озвучили еще летом прошлого года. Но научное сообщество заклеймило эту версию, как конспирологическую, и журналы отказались публиковать скандальную статью возмутителей спокойствия.

Теперь профессора утверждают, что во время работы над созданием своей вакцины обнаружили “неопровержимые доказательства” искусственного происхождения вируса. Впрочем, эти доказательства тоже пока не опубликованы. Ученые только намерены отдать свою статью объемом 22 страницы в журнал Quarterly Review of Biophysics Discovery. А перед публикацией они предоставили свою рукопись таблоиду Daily Mail.

Далглиш и Соренсен изучили отчеты об экспериментах, которые проводились в лабораториях Уханьского института вирусологии с 2002 по 2019 годы. Они утверждают, что смертоносный вирус был создан в рамках исследования Gain of Function (Усиление функций), которые финансировались правительством США. В ходе такого рода опытов ученые усиливают патогенность вирусов для того, чтобы прогнозировать развитие новых инфекционных заболеваний и создавать противовирусные препараты. Например, вирусом гриппа В болеют только люди и морские котики, но если искусственным образом изменить вирус, то эти мутации позволят гриппу В заражать кроликов. Это будет усиление функций, поскольку вирус раньше был на это не способен. А цель эксперимента в том, чтобы узнать, какие части гена отвечают за способность передаваться новым хозяевам. Это знание позволяет создавать противовирусные препараты, которые эту функцию блокируют.

Далглиш и Соренсен утверждают, что аналогичные эксперименты ученые Уханьской лаборатории проводили и с коронавирусами: брали за основу естественный вирус, выделенный у летучих мышей, и с помощью мутаций создали новый «шип». Таким образом, относительно безобидный вирус превратился в смертельный и высоко заразный SARS-Cov-2.

Такие эксперименты считаются небезопасными, поэтому в 2014 году администрация президента Обамы ввела мораторий на программу Gain of Function и прекратило финансирование проекта. Однако спустя три года программа была возобновлена усилиями Национальных институтов здравоохранения США - это учреждение отвечает за исследования в области здравоохранения и биомедицины. И Уханьская лаборатория получила грант в размере 600 тысяч долларов на исследования путей передачи коронавирусов человеку. Однако на слушаниях в Сенате США, которые состоялись на прошлой неделе, главный советник Белого дома по медицине доктор Энтони Фаучи признал, что нет гарантий, что эти деньги не были потрачено на рискованные эксперименты по усилению функции.

Изучая особенности вируса Sars-Cov-2 в ходе работы над созданием своей вакцины, Далглиш и Соренсен обратили внимание на последовательность из четырех аминокислот в шиповидном белке.

- Все аминокислоты имеют положительный заряд, это помогает вирусу подобно магниту плотно цепляться за отрицательно заряженные человеческие клетки и, таким образом, заражать их, - объясняет Далглиш. - Но поскольку, как и магниты, положительно заряженные аминокислоты отталкиваются друг от друга, в естественных организмах редко можно найти последовательность из трех, а тем более четырех аминокислот подряд. Законы физики означают, что природа не может создать последовательность из четырех положительно заряженных аминокислот подряд. Единственный способ получить такую комбинацию - это искусственно изготовить ее. Мы считаем это характерный признак лабораторной манипуляции.

Более того, авторы сенсации заверяют: у них есть доказательства, что после начала пандемии китайские ученые “заметали следы”. Якобы вирусологи из Уханя занимались ретроинженерией и создавали промежуточные штаммы вируса, чтобы создавалось впечатление, что он эволюционировал естественным образом. Поэтому в генетических базах данных задним числом появились новые образцы сомнительного происхождения.

По мнению Далглиша и его коллеги, речь идет не о преднамеренном заражении людей вирусом, а о случайной утечке из лаборатории, следы которой тщательно маскируются.

Если англичанин и норвежец опубликуют действительно веские доказательства своей гипотезы - это будет бомба! Но пока мы имеем дело с котом в мешке.