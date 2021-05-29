Политолог: позиция России по Курилам закреплена в Конституции нашей страны

Александр Асафов. Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Сообщение японского агентства Kyodo о том, что Советский Союз якобы был готов передать два острова из Курильской гряды – Шикотан и Хабомаи – в обмен на подписание мирного договора с Токио, продолжает будоражить умы японцев.

Не приведя копий собственно документов, японские журналисты утверждают, что в августе 1972 года на заседании Политбюро ЦК КПСС был составлен проект мирного договора с Японией, одним из пунктов которого значилась передача японцам Хабомаи и Шикотана.

Сегодня российский МИД прокомментировал советские «планы», в очередной раз закрыв для обсуждения тему принадлежности Курил.

Политолог Александр Асафов в эфире Радио «Комсомольская правда» подтвердил, что:

- История СССР, особенно позднего, до конца еще не изучена даже в нашей стране. Что уж говорить о зарубежных исследователях, имеющих, мягко говоря, расплывчатое восприятие и мнение. Безусловно, эпизодов всяких было много, и часть из них заканчивались серьезными проблемами даже для членов Политбюро. Наверняка обсуждались разные версии и стратегии, но то, что СССР хотел обменять договор с Японией на Курилы, - явный бред. Япония – страна, находящаяся в зоне контроля США, а также американского военного управления, она никогда не рассматривалась Советским Союзом ни тактически, ни стратегически в качестве самостоятельного игрока, с которым можно договариваться, даже еще и идя на определенные жертвы. Эта страна до сих пор сохраняет контуры такого управления в аспекте нахождения на ее территории американских военных баз. В качестве общегосударственного стратегического решения передачи Японии даже двух южно-курильских островов не существовало. Такие варианты могли обсуждать, да и продолжают это делать, сами японцы. Российская позиция по Курилам однозначна, она закреплена в Конституции нашей страны.

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