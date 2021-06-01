"Сын еще долго боялся, что его заберут обратно в детский дом, если я уйду на работу": История мамы, боровшейся за родных детей

Фонд «Дети наши» помогает родителям найти в себе силы и ресурсы, чтобы научиться самостоятельно справляться с жизненными трудностями Фото: БФ «Дети наши»

Из-за сложного графика мамы семилетний Денис и восьмилетняя Вика часто оставались дома одни. Наталья прекрасно понимала, что это неправильно. Но одинокой матери выбирать не приходится.

После того, как Вика и Денис разожгли на кухне костер, органы опеки оставаться в стороне не смогли.

«Я была на работе, когда мне позвонила соседка и сказала, что из квартиры идет запах гари. Приехали пожарные, полиция. Составили акт, что дети были дома одни. Подключилась опека, давили на то, что дети в опасности, когда я на работе, предлагали временно разместить в интернате. И через два месяца я сдалась. А потом оказалось, что возвращать мне их не собираются!»,- вспоминает Наталья.

Долгая борьба

Знакомство фонда «Дети наши» с семьей началось именно через детей, с которыми начала работать психолог фонда в детском доме. После беседы оказалось, что привязанность к матери у них очень сильна. Денис начал проявлять признаки нервного расстройства, тяжело переживал попадание в детский дом, и психолог забила тревогу. Она была уверена, что детям необходимо, если не вернуться в семью, то хотя бы поддерживать связь с матерью. Но по уверениям сотрудников детского дома, мать имела тяжелое материальное положение и не навещала детей.

И тогда социальный педагог фонда, Павел, поехал к ней.

В фонде верят: для счастья ребенка важно не финансовое благополучие, а любящая семья. Фото: БФ «Дети наши»

Оказалось, что Наталья навещала детей регулярно, после работы и в выходные. Но нигде это не фиксировала, потому что приезжала после пяти вечера и сделать запись о ее приезде в журнале было некому.

Желание забрать детей у матери, безусловно, было. Но семья действительно находилась в тяжелом материальном положении, и, как часто бывает у подопечных фонда, существовал целый комплекс вопросов, требующих решения: задолженность по коммунальным платежам более 30 тысяч рублей, в квартире необходим ремонт.

Собрав всю информацию, сотрудники фонда «Дети наши» приняли решение взять семью в работу. И социальный педагог стал регулярно приезжать к ним.

Наталья очень хотела вернуть детей, но не знала, как это сделать. Проблемы, копившиеся как снежный ком, казались неразрешимыми!

При планировании дальнейших действий сотрудники фонда решили идти маленькими шагами. Чтобы каждый результат, каждая маленькая победа были заметны матери и вдохновляли ее двигаться к цели.

Торопиться было нельзя, но и время работало против Натальи. Ведь с каждым днем восстановить семью все сложнее. Согласно сложившейся статистике, после двух месяцев пребывания ребенка в учреждении общение постепенно сходит на нет. Родители, не видя детей, теряют мотивацию и забывают, зачем и за что борются.

- По сути, единственное, что могут сделать сотрудники опеки, чтобы помочь ребенку, - забрать его. Дать родителям время решить проблемы, пока ребенок будет сыт и одет под государственным присмотром. Но этой помощи, к сожалению, недостаточно. И именно решение об изъятии ребенка на непродолжительный срок часто становится причиной последующего окончательного помещения его в детский дом, - уверены в фонде «Дети наши».

Можно только восхищаться стойкостью Натальи, ведь на момент начала сотрудничества с фондом дети находились в учреждении уже три месяца. Все это время она навещала их, поддерживая постоянный контакт.

«Это мои дети! Я вообще не представляю, как можно своего ребенка куда-то отдать, я без них жить не могу! Их здоровье и счастье - превыше всего. Вообще не понимаю женщин, которые отдают своих детей!» - говорила женщина.

Социальный педагог составил список вопросов, которые прорабатывал с Натальей: как дети будут ходить в школу, кто их будет водить, забирать? Что мама будет готовить им на завтрак, во что они будут играть вечером?

Такие простые вопросы – обычная практика при работе с родителями, у которых забрали ребенка. Начиная представлять обыденную жизнь, в которой снова присутствует ребенок, родитель укрепляется в мысли, что справится.

Фонд системно работает над решением проблемы социального сиротства с 2018 года Фото: БФ «Дети наши»

Также социальный педагог обсуждал с Натальей, как можно решить финансовые проблемы и с чего начать ремонт. Было решено выплачивать долг по коммунальным платежам постепенно, посильными суммами.

Ремонт делали по комнатам, так как не было возможности закупить все материалы сразу. Каждый месяц Наталья выделяла небольшую сумму: на обои в детской, на новый холодильник и так далее.

По настоянию социального педагога, Наталья начала регистрироваться, приезжая в детский дом.

Медленно, но уверенно женщина готовилась к возвращению детей. Видя ее старание, сотрудники фонда «Дети наши» не сомневались, что все получится.

«Я своих детей больше никогда никуда не отдам!»

Все шло по плану, выстроенному социальным педагогом вместе с мамой. Но внезапно Наталья уволилась с работы. График не давал возможности полноценно ухаживать за детьми, а начальник отказался его менять.

Социальный педагог вместе с Натальей продумывал дальнейшие планы: кем вы можете пойти работать? Кем работают соседи, друзья?

Снова простые вопросы, призванные выяснить, какие возможности открываются перед Натальей.

Это заняло некоторое время, затянув процесс возвращения детей, остановился ремонт и выплаты долгов по коммунальным платежам. Но вскоре Наталья вышла на новую работу.

Еще через месяц дети вернулись домой.

«Что я чувствовала, словами не могу описать! Радость, облегчение! Нет слов», - вспоминает Наталья.

После возвращения детей работа с Натальей не прекратилась. Юрист фонда помогла оформить пенсию по потере кормильца. Психолог и социальный педагог продолжили работать как с мамой, так и с детьми.

«Фонд очень помог! И до сих пор помогают, я знаю, что, если какой-то вопрос сложный возникнет, могу обратиться, и мне помогут, подскажут, что делать. А как Денису помогли, вытягивали его из шока после детского дома. Сын ведь еще долго плакал, до слез боялся, что его заберут обратно в детский дом, если я уйду на работу», - признается женщина.

После возвращения сотрудники опеки контролировали, как живется детям дома. Но Наталья соблюла все условия: ремонт, порядок, работа. И вскоре семью сняли с учета.

«Сотрудники опеки буквально в кошелек мне заглядывали, чтобы убедиться, что деньги есть. Однажды в магазин со мной пошли, чтобы проверить, что не обманываю. И холодильник у меня, видите ли, маленький, в него продукты на весь месяц не поместятся, - рассказывает Наталья, - Пока не сняли с учета, все время предлагали снова отдать детей. Мол, я работаю, так будет проще. Но я своих детей больше никогда никуда не отдам!»

После возвращения Вики и Дениса из детского дома отношение к ним учителей почему-то изменилось. Наталья долго не могла понять, почему Вика отказывается ходить в школу.

«Они у меня оба по русскому языку тройки часто получают. Но учительница вместо того чтобы помочь, позаниматься дополнительно, ставила двойки, ругалась, за волосы могла оттаскать! Один раз даже ударила мою Вику! Я ходила к директору, мне все время отвечали: разберемся. Потом соцпедагог со мной сходил, поговорили с директором, и больше такого не повторяется. А сейчас директор у нас новая, она же и классный руководитель у Вики. С ней мы быстро нашли общий язык».

Сейчас у Натальи и ее детей все наладилось. Конечно, иногда Павел приезжает проверить, все ли в порядке, не нужна ли помощь. Семья справляется сама, помощь фонда больше не нужна.

СПРАВКА

Фонд «Дети наши» помогает родителям 213 детей найти в себе силы и ресурсы, чтобы научиться самостоятельно справляться с жизненными трудностями. Сотрудники поддерживают их на всех этапах этого непростого пути.

Фонд системно работает над решением проблемы социального сиротства с 2018 года и знает, что для счастья ребенка важно не финансовое благополучие, а любящая семья.

- Мы беремся помогать только тем, кто действительно готов работать над собой, сделать все, чтобы создать необходимые условия для своих детей и воспитывать их самостоятельно, - говорят в фонде.

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