"Манчестер Сити" сыграл с "Челси" за титул лучшего в Лиге Чемпионов. Фото: REUTERS

30 мая 2021 года в Португалии прошел финал Лиги Чемпионов. Решающий матч футбольного евросезона состоялся на стадионе "Эштадиу Драгау". За титул лучшей команды Европы уходящего сезона боролись два британских клуба - "Манчестер Сити" и лондонский "Челси".

По итогам встречи футболисты "Челси" победили в финале Лиги Чемпионов,одержав победу над "Манчестер Сити" со счетом 1:0 и выиграв во второй раз этот турнир. Рассказываем, что произошло после матча "Манчестер Сити" - "Челси".

Главный тренер команды-победителя "Челси" Томас Тухель после игры заявил, что то, что удалось сделать его подопечным просто "Вау!".

- Это невероятно. Мы сделали это! Вау! Не знаю, что надо чувствовать. Я был очень благодарен судьбе за шанс снова сыграть в финале, - приводится его слова на сайте УЕФА.

Он также добавил, что игроки были настроены выиграть, несмотря на то, что игра оказалась физически затратной.

Тем временем, главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал поражение в финальном матче как нечто непростое.

- Я постарался выставить оптимальный состав для победы. <...> Против оборонительных построений "Челси" это было непросто. Мы не очень справлялись с длинными передачами и подборами. В таких моментах требуется вдохновение, - признался Гвардиола.

После матча "Манчестер Сити" - "Челси" полузащитник победителей Н Голо Канте признан Лучшим игроком финала Лиги чемпионов.

К слову, что касается "Челси", то команда во второй раз выиграла Лигу чемпионов. Пусть к этой победе у клуба занял девять лет.

Как писал сайт kp.ru, лондонский "Челси" все-таки выстоял все атаки "Сити". И в своем третьем в истории финале Лиги Чемпионов добился победы. В 2008 году в легендарном финале в "Лужниках" "Челси" проиграл "Манчестер Юнайтед", за который тогда играл еще Роналду. В 2012 году сенсационно положил "на лопатки" мюнхенскую "Баварию". А в 2021 году под началом немца Томаса Тухеля команда Романа Абрамовича одержала победу над "Манчестер Сити".

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