Супермодель Анна Вьялицына разошлась с мужем-миллионером и живет на пособие по безработице

Анна Вьялицына пять лет подряд снималась для спецвыпуска купальников Sports Illustrated. Фото: соцсети.

Анна Вьялицына - признанная звезда подиумов: к своим 35 годам она успела поработать со всеми ведущими мировыми домами мод, от Chanel до Versace, и украсить обложки многих журналов, включая Vogue, Elle и Glamour. Белокурая красавица из Нижнего Новгорода сделала головокружительную карьеру. В 15 лет девушку, родившуюся в советском Горьком в семье врачей, заметили модельные агенты. Последовал переезд в Париж, затем в Нью-Йорк и контракт с известным модельным агентством IMG New York.

Уроженка Нижнего Новгорода сделала головокружительную карьеру. Фото: EAST NEWS

Под псевдонимом Anne V Вьялицына пошагала по подиумам самых престижных Недель моды, от Лондона до Милана. Анна пять лет подряд снималась для спецвыпуска купальников Sports Illustrated (из россиянок в нем еще засветились Ирина Шейк, Анна Курникова и Мария Шарапова) и являлась штатным «ангелом» марки нижнего белья Victoria’s secret. К середине нулевых Вьялицына уже входила в двадцатку самых востребованных топ-моделей мира вместе с другой нижегородской Золушкой - Натальей Водяновой.

К середине нулевых Анна уже входила в двадцатку самых востребованных топ-моделей мира. Фото: EAST NEWS

Не менее примечательна и личная жизнь манекенщицы. В 2009 году таблоиды вдохновенно обсуждали ее роман с Леонардо ДиКаприо – папарацци застукали парочку на пляже на Ибице. Модель и актер нежно ворковали друг с другом, лежа на песочке. Правда, Анна тогда скромно заметила, что они с Лео – просто друзья. А вот с кем она встречалась наверняка, так это с солистом известной группы "Maroon 5" Адамом Левином. Правда, через два года отношений пара рассталась.

Анна встречалась с с солистом группы Maroon 5 Адамом Левином. В 2011 году они вместе участвовали в шоу Victoria’s secret. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В 2015 году Вьялицына на время оставила модельную карьеру, чтобы родить дочку. Казалось, Анна вытянула счастливый билет и могла больше никогда не тревожиться о деньгах. Отцом малышки, которую новоиспеченная мама назвала Аляской, стал Адам Кэхан – IT-миллионер, старший вице-президент компании Yahoo. Пара поселилась в роскошной квартире в Сан-Франциско, неподалеку от Кремниевой долины.

Вьялицына родила дочку от Адама Кэхана – IT-миллионер, старшего вице-президента компании Yahoo. Фото: EAST NEWS

Став мамой, Анна почти на пять лет пропала из мира моды. Поклонники были уверены, что супермодель с головой ушла в счастливую семейную жизнь, подробностями которой она не делилась с публикой. Но оказалось, что сказка про Золушку в итоге закончилась бегством принца. Как сообщает Daily Mail, Анна и 49-летний Адам расстались вскоре после рождения дочки. Сейчас Вьялицына в одиночку воспитывает пятилетнюю Аляску и жалуется на тяжелое материальное положение.

Сейчас Анна в одиночку воспитывает пятилетнюю дочь Аляску. Фото: Инстаграм.

На днях Анна подала заявление в Верховный суд Манхэттена, в котором она требует от своего бывшего жениха Адама Кэхана ежемесячной выплаты алиментов на дочь в размере 8500 долларов в месяц. В своем иске блондинка сообщила, что из-за пандемии она осталась практически без работы, как и многие в индустрии моды. Ее доходы резко сократились: если в 2019 году она заработала 431 000 долларов, то в коронавирусный 2020-й – всего 77 687 долларов. Причем 26 тысяч долларов из этой суммы – это пособие по безработице, которое она получает от государства.

«Из-за пандемии в прошлом году я заработала не очень много. Хотя в 2020 году у меня было 17 оплачиваемых работ, за половину из них мне в итоге не заплатили. За последние шесть месяцев у меня было всего шесть контрактов, я работаю максимум два раза в месяц», - посетовала 35-летняя модель в судебном иске.

Анна уверяет, что ей не хватает денег на жизнь. Каждый месяц она тратит на ежедневные расходы больше 40 тысяч долларов. Из них 6800 долларов уходит на квартплату, еще 4800 долларов – на оплату учебы Аляски в престижной частной школе.

- Я должна работать, а для этого мне нужны деньги на няню, - написала нижегородская красавица в своем иске.

Родив дочь, Вьялицына почти на пять лет исчезла из мира моды. Фото: Инстаграм.

При этом насчет бедности манекенщица, конечно, лукавит. Она владеет квартирой в Нью-Йорке стоимостью 2,9 миллиона долларов, которую она купила еще до встречи с Кэханом. Кроме того, Анна скопила 2,6 миллиона долларов, которые сейчас лежат на ее счетах и вложены в инвестиции.

Тем не менее, Вьялицына требует, чтобы суд принудил Адама Кэхана перечислять ежемесячные алименты на дочь. Сейчас он оплачивает для Аляски медицинскую страховку, расходы на частную школу и кружки (и, к слову, это немалая сумма - около 58 тысяч долларов в год). Но Вьялицына просит, чтобы он еще выделял для Аляски деньги на жизнь, оплачивал ей летний лагерь, проезд до школы, а также будущие расходы на колледж. Кроме того, модель настаивает, чтобы Кэхан оплатил судебные издержки в размере 50 тысяч долларов.

Анна требует алименты от бывшего жениха. Супермодель уверяет, что едва сводит концы с концами. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

По словам Вьялицыной, ее бывший купается в роскоши. За шесть лет работы в Yahoo он заработал 25 миллионов долларов. В 2017 году Адам Кэхан ушел из Yahoo и основал собственную IT-компанию Pax Labs. У Кэхана есть дом в Сан-Франциско стоимостью 9,95 миллиона долларов, дом в Малибу за 4,9 миллиона долларов и картина известного художника Бэнкси, которая оценивается в 5 миллионов долларов. Кроме Аляски Адам воспитывает еще двух дочерей от брака с британским дизайнером Эллис Ларкин.