Брэд Питт закрутил роман с известной певицей

У Брэда Питта - новый роман. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Со времен развода с Анджелиной Джоли Брэду Питу не раз приписывали романтические отношения. Однако все они оказывались несерьезными. И вот теперь западные СМИ узнали о новом увлечении 57-летнего актера. Как сообщает британский портал The Mirror, Брэд положил глаз на 36-летнюю певицу Андру Дэй.

По словам источника издания, пара отчаянно флиртовала друг с другом за кулисами церемонии вручения премии «Оскар» в апреле этого года. Инсайдер уверяет, что Андра уже некоторое время находится в «поле зрения актера».

- Они флиртовали за кулисами, - рассказал очевидец. - Это могли быть просто профессиональные отношения, но некоторые из приятелей Брэда говорили о том, что они будут отличной парой.

Брэд положил глаз на 36-летнюю певицу Андру Дэй. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Брэд Питт был ведущим «Оскара», в то время как Андра стала одной из претенденток на премию. Певица была выдвинута на «Оскар» в номинации «Лучшая актриса» за главную роль в фильме «Соединённые Штаты против Билли Холидей». Андра сыграла роль культовой исполнительницы Билли Холидей. Правда, «Оскар» она так и не получила. Зато ранее за свою работу она удостоилась премии «Золотой глобус».

Вероятно, сейчас Брэд Питт может вздохнуть свободно: недавно он выиграл суд против бывшей жены Анджелины Джоли за опеку над детьми. Актриса настаивала на единоличной опеке, но Питт в итоге добился равных прав в воспитании своих наследников. Говорят, Анджелина после суда просто рвет и мечет, считая, что бывший муж унизил ее в глазах общественности.

Певица была выдвинута на «Оскар» в номинации «Лучшая актриса» за главную роль в фильме «Соединённые Штаты против Билли Холидей». Фото: GLOBAL LOOK PRESS

У Анджелины и Брэда шестеро детей: 19-летний Мэддокс, 17-летний Пакс, 16-летняя Захара, 14-летняя Шайло и 12-летние близнецы Нокс и Вивьен. С 2016 года экс-супруги сражались за опеку над ними в суде. Актриса обвиняла бывшего мужа в алкоголизме и в домашнем насилии.

Брэд после развода с женой числится в завидных холостяках. Последний громкий роман Питта случился в прошлом году: актера заметили вместе с немецкой моделью Николь Потуральски. Брэд встречался с 27-летней манекенщицей несколько месяцев, у них была любовь на расстоянии: он жил в США, Николь – в Берлине. Влюбленные летали друг к другу в гости, но такая ситуация не могла продлиться долго.

- Брэд был реалистом в отношении их романа. Она живет в Германии, а у него очень сложная семейная ситуация, в которой он пытается разобраться, - рассказывал источник нью-йоркскому изданию Page Six.

Брэд обожает своих детей, он живет всего в десяти минутах езды от поместья Джоли в Лос-Анджелесе, так что может увидеться с ними в любую минуту. Правда, ему это не всегда удается. Все его встречи с наследниками проходят строго по расписанию, утвержденному судом.