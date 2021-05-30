Россия сделала ООН подарок и пожелала, чтобы он никогда не использовался

Постпред РФ при ООН Василий Небензя выступил в Совбезе ООН. Фото: Е. Debebe/UN Photo

Постпред РФ при ООН Василий Небензя выступил в Совбезе Организации перед краткой церемонией передачи разделителей из оргстекла для зала Совета.

- Мы вернулись в этот зал 8 октября прошлого года, во время пандемии, в рамках нашего председательства в Совбезе. – напомнил Небензя. – Перегородки позволили членам Совбеза безопасно проводить очные заседания. Мы жертвуем их Секретариату ООН. Надеюсь, постепенно и неуклонно, последовательно и окончательно мы все вернемся в этот зал. Перегородки – дар Российской Федерации Организаций Объединенных Наций, предназначенный для использования в известных всем обстоятельствах. Но мы очень хотим, чтобы он никогда не использовался после того, как пандемия COVID-19 закончится.

Российский дар ООН наложил на нашу страну ряд обязательств, включая стоимость установки и демонтажа, и позволил Совету вернуться к очной форме заседаний.

Совет Безопасности ООН несет главную ответственность за поддержание международного мира и безопасности. Он состоит из пятнадцати членов Организации. Каждый член Совета Безопасности имеет один голос. Члены Организации соглашаются, в соответствии с ее Уставом, подчиняться решениям Совета Безопасности и выполнять их.