Американский астрофизик призвал заключить договор с инопланетянами

Кто будет представлять Землю и как найти подписантов договора с другой стороны - ученый не объясняет Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ученый-астрофизик из Гарварда профессор Ави (Абрахам) Леб обратился к человечеству с призывом заключить с инопланетянами мирный договор, чтобы «сохранить мир в космосе» и защитить Землю от полного уничтожения в результате действий недружественных цивилизаций.

Леб утверждает, что инопланетяне способны создать мощные ускорители частиц, способные уничтожать целые галактики, а земляне не смогут даже получить сигнал об опасности.

С целью предотвращения катастрофы ученый предлагает заключить соглашение, подобное Договору о запрете ядерных испытаний.

– В долгосрочной перспективе необходимость подписания договора назрела только в пределах нашей галактики – Млечного Пути, и ее ближайшего соседа – Андромеды; она не выходит за пределы местной группы галактик. – считает он. - Даже если договор не будет подписан или соблюден в больших межгалактических масштабах, ускоренное расширение Вселенной в конечном итоге спасет нас от риска катастрофы.

Кто будет представлять Землю, как найти подписантов договора с другой стороны и зачем им это нужно – ученый не объясняет.

Впрочем, это не первое нетривиальное заявление ученого – ранее он назвал астероид Оумуамуа, открытый астрономами в 2017 году, кораблем пришельцев, а затем предсказал получение в ближайшем будущем достоверного подтверждения жизни на экзопланете в системе Проксимы Центавра.