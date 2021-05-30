Племянница бывшей подруги Ди Каприо раскрыла секрет актера всему миру: «Он вовсе не крут в постели»

Ди Каприо никогда не подтверждал, что крутил роман с танцовщицей Фото: EAST NEWS

О том, что голливудского актера Леонардо Ди Каприо и танцовщицу Джулианну Хаф некоторое время связывали романтические отношения, догадывались многие.

Знаменитости никогда не подтверждали, что крутят роман, но папарацци не раз замечали их в самых разных местах и публиковали отчеты с заголовками «Они устроили бурю» и «Они обнимали друг друга».

Папарацци не раз замечали Ди Каприо и Хаф вместе Фото: EAST NEWS

Сейчас в американском сегменте соцсетей новым трендом стали разговоры с близкими знаменитостей, в ходе которых братья и сестры, тети и дяди известных певцов, киноактеров, писателей и пр. раскрывают широкой аудитории самые разные секреты своих звездных родственников.

Стар, племянница Джулианны Хаф, в ходе одного из таких стримов рассказала, что тетя как-то призналась ей – с Ди Каприо ее действительно связывали непродолжительные отношения, которые закончились из-за того, что звезда «Титаника» «не был хорош в постели», передает FoxNews.

Ди Каприо более трех лет находится в отношениях с Камиллой Мороне Фото: EAST NEWS

Позднее запись была удалена, но теперь образ сексуального «Волка с Уолл-стрит» в глазах многих женщин несколько померк, что, впрочем, вряд ли является чем-то важным для самого Ди Каприо, который с конца 2017 года находится в отношениях с актрисой и моделью из Аргентины Камиллой Мороне.

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