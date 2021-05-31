Людская молвь и конский топ, подземный попохвататель, "Маленькая железная дверь в стене - 2", Цветочная улица в Бухаресте, "Их сильно напугали эти негодяи" и революционное родословие

После жалоб «коней»-вымогателей арестовали. Фото: УМВД по городу Сочи

С приближением высокого курортного сезона возрастает интерес к известиям с мест морских купаний. В Сочи – наряду с А. Г.Лукашенко – появились двое аниматоров, один из которых был выряжен конем, а другой ослом. Сам причудливый наряд еще является правонарушением, однако осел и конь навязчиво предлагали курортникам сфотографироваться с ними, причем за деньги. Получая отказ, массовики-затейники скверноматерно бранились.

За что были задержаны товарищами милиционерами и препровождены в участок, где получили по пять суток ареста. Как сообщило сочинское УВД, "Мероприятия по пресечению подобных фактов будут продолжены на территории города-курорта в период всего летнего сезона".

Хотя вьючные массовики отделались сравнительно мягким наказанием. Одновременно в столичном метро был задержан молодой человек – тоже в некотором роде массовик-затейник, – который хватал пассажирок за ягодицы. "Мотив своих действий задержанный вразумительно объяснить не смог", но это не спасло его от суровой кары. В отличие от осла и коня, попохвататель получил даже не пять, а десять суток. Что справедливо: в Сочи имели место лишь зазорные слова, тогда как в метро – зазорные действия.

Мотив своих действий задержанный вразумительно объяснить не смог Фото: EAST NEWS

Тем временем в другой всероссийской здравнице, в Крыму руководитель полуострова С. В. Аксенов проводил совещание по реализации инфраструктурных проектов региона. Дело самое важное и нужное, однако посреди совещания открылась дверь шкафа, и из нее появился неизвестный мужчина. Что направило мысль комментаторов в известную сторону – "Муж приехал из командировки, а жена…".

Могло, впрочем и получиться гораздо хуже. В трагедии о Гамлете, принце датском, принц проводил совещание с королевой Гертрудой, а Полоний, ближний вельможа короля, укрылся за ковром и в итоге был пронзен шпагой Гамлета. С. В. Аксенов, как человек рассудительный, воздержался от таких поступков, да и вообще выяснилось, что вельможа Полоний был первым заместителем начальника Службы автомобильных дорог Крыма и появился не из шкафа, а из потаенной двери в стене, ведущей в соседний кабинет.

В свое время лениниана была обогащена повестью В. П. Катаева "Маленькая железная дверь в стене", повествующая о парижских похождениях Владимира Ильича. Теперь можно издать повесть "Маленькая железная дверь в стене – 2", в которой ярко и увлекательно будет освещена борьба Сергея Валерьевича с инфраструктурными проблемами Крыма.

Шкафом оказалась обычная дверь в соседнюю комнату. Фото: стоп-кадр видео

Новое мрачное деяние А. Г. Лукашенко, ухватившего за ягодицы мужественного журналиста Р. Д. Протасевича, вызвало многочисленные отклики. Особенно в бывших странах народной демократии.

Глава I района Бухареста Клотильда Арман заявила: "Я предложу мэрии Бухареста переименовать улицу Тубероз (где ожидаемым образом находится белорусское посольство. – М. С.) в улицу Романа Протасевича – журналиста-диссидента". Улица Тубероз – это почти как Цветочная улица в Берне, где немецкие агенты пытались задержать профессора-диссидента Плейшнера.

Хотя инновация не так уж и нова. Подобным образом переименовали площадь "Под Каштанами" в Праге, чтобы почтить память Б. Е. Немцова и показать фигу МИД РФ. Правда, кто сейчас помнит об этой фиге, неизвестно. Что же до Р. Д. Протасевича, он сейчас – в отличие от покойного Немцова – здравствует и живописно кается. Возможно, госпожа Клотильда поторопилась.

Тогда как соратник Протасевича С. А. Путило выступил в Польше с предложением не символического, но куда более практического характера: "Угрозы поступают нам, хоть мы и находимся за границей, поэтому мы просим мир, мы просим Польшу, просим другие страны о дополнительной помощи, о дополнительной охране".

Когда органы расследовали явление нечистой силы в социалистической Москве, они столкнулись с такими же просьбами. "Обнаруженный прячущимся в платяном шкафу 412-го номера «Астории» Римский был немедленно арестован и допрошен. В Москву пришла телеграмма, извещающая о том, что финдиректор Варьете оказался в состоянии невменяемости и просит только об одном, чтобы его спрятали в бронированную камеру и приставили к нему вооруженную охрану… Варенуха разрыдался и зашептал, что он просит, молит, жаждет быть запертым в бронированную камеру.

– Тьфу ты черт! Вот далась им эта бронированная камера, – проворчал один из ведущих следствие.

– Их сильно напугали эти негодяи, – сказал другой следователь".

В дефензиве, как видим, то же самое.

Именем Романа Протасевича уже предложили назвать улицу в Бухаресте Фото: REUTERS

При этом родословие как Р. Д. Протасевича, так и сподвижницы А. А. Навального Л. Э Соболь возвращает нас к временам героической борьбы с царским самодержавием.

Родитель Протасевича, подполковник Д. И. Протасевич был старшим преподавателем кафедры идеологической работы Военной академии Республики Беларусь. По своей склонности к партполитработе – "Замполиты, политруки, а по-прежнему – комиссары" –сын явно пошел в отца. Родитель же Л. Э. Соболь, аудитор Э. А. Феденев брал с проблемных банков дары за благоприятные аудиторские заключения. Что обошлось казне в 57 млрд. руб., выплаченных в возмещение вкладчикам этих лопнувших банков. О деяниях жуликов и воров Соболь знала не понаслыщке.

Но ведь и в XIX в. отец декабриста П. И. Пестеля, сибирский генерал-губернатор И. Б. Пестель "Затмил собой подвиги всяких игемонов и проконсулов. Сибирь стонала под жесточайшим игом. Пестель окружил себя злодеями и мошенниками". Отец же народоволки-цареубийцы С. Л. Перовской, Л. Н. Перовский, хотя и не достигал пестелевских высот, был, однако петербургским губернатором, затем членом совета МВД. Как сказал бы сын статского генерала В. И. Ульянов-Ленин, "Узок круг этих революционеров, страшно близки они к элите".

Сейчас, конечно, элита уже не та – труба пониже, дым пожиже, но разыскания в революционных родословных столь же забавны.