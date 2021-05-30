Во сколько Абрамовичу обходятся титулы «Челси»

Абрамович вваливал и вваливал миллионы в большую игру и в итоге ставка сыграла – «Челси» взял Лигу чемпионов Фото: REUTERS

«Челси» второй раз в своей истории стал лучшим клубом Европы. В решающем матче за Кубок чемпионов «синие» добились победы над «Манчестер Сити». Но финал Лиги чемпионов превратился не только в противостояние двух английских клубов. Матч «МанСити» - «Челси» - это еще и битва одних из самых богатых людей мира: Шейха Мансура и Романа Абрамовича. Российский миллиардер на этот раз победил. Но каждый такой титул очень дорого обходится владельцу «Челси». «КП» - о футбольной бухгалтерии Абрамовича

Абрамович накачивает «Челси» деньгами

Летом 2020 года несмотря на пандемию и общемировой кризис Роман Абрамович накупил новых футболистов на 250 млн евро. Бен Чилуэлл у «Лестера» - за 50,2 млн евро, Тимо Вернер у «РБ Лейпциг» - 53 млн евро, Кай Хаверц у «Байера» - 80 млн евро, Хаким Зиеш – 40 млн, Эдуар Менди – 24 млн…

Европа смотрела с завистью, Англия с опасением, когда люди русского миллиардера носились по континенту с предложениями выкупа новых игроков. А Абрамович вваливал и вваливал миллионы в большую игру, как подгулявший русский в казино «Монако». Но в итоге ставка сыграла – «Челси» взял Лигу чемпионов.

С 2003 года потрачены миллиарды

Лига чемпионов 2021 – 19-й трофей «Челси» за те 18 лет, что клубом владеет Абрамович. Миллиардер из России купил английскую команду в 2003 году за 140 млн фунтов (59,3 млн за сам клуб и 80 млн – накопленные до продажи долги). То есть порядка 160 млн евро. Дальше бизнесмен пошел укреплять состав, и как посчитал журнал «Форбс» за первые десять лет Абрамович потратил на свою футбольную игрушку 1,5 млрд евро. И только один год из этих десяти был безубыточным.

Бен Чилуэлл (машет рукой) обошелся «Челси» в 50,2 млн евро Фото: REUTERS

Следующие десять лет «Челси» то затягивал пояс, то опять шел в разнос. Два года назад «Челси» закупился более чем на 200 млн, три года назад – на 260 млн!..Tra

«КП» с помощью цифр портала футбольных цен Transfermarkt подсчитала:

- за все время владения «Челси» Абрамович на покупку игроков потратил 2,232 млрд евро

- за те же годы Абрамович продал футболистов на 1,168 млрд

В итоге чистый минус от трансферов – 1, 064 млрд евро. 95 млрд рублей по нынешнему курсу.

А еще траты на зарплаты, премии, на контракты тренерам. Да на одни только отступные тренерам, с которыми были расторгнуты контракты, Роман Абрамович потратил 127 млн евро.

Сколько заработал «Челси» в Лиге чемпионов 2020/21?

УЕФА не скрывает премиальные в Лиге чемпионов

За попадание в групповой этап клубом причитается 15,25 млн евро

Победа в группе – 2,7 млн евро ( у «Челси их было 4). Ничья в группе – 0,9 млн (у «Челси» их 2). Итого 12,6 млн

Выход в 1/8 финала – 9,5 млн

Выход в 1/4 финала – 10,5 млн

Выход в 1/2 финала – 12 млн

Выход в финал – 15 млн

Победа – 4 млн

Участие в Суперкубке УЕФА – 3,5 млн

Получается, что за победу В Лиге чемпионов заработал 82,35 млн евро.

«Челси» при Абрамовиче подорожал в 20 раз. Это все объясняет.

«Синие» нацелились на супербомбардира «Боруссии» Эрлинга Холланда Фото: REUTERS

Еще «Челси» получат «Исторические выплаты» и доходы от маркетинга/телеправ. И получится существенно больше 100 млн евро. Очень приличные выплаты в Английской премьер-лиге Но все равно вполовину меньше от того, что Абрамович потратил на покупку игроков тем летом.

Так зачем тогда это все. Но на само деле это бизнес. Стоимость «Челси» растет не по дням а по часам. Роман Абрамович покупал клуб за 140 млн фунтов. Теперь бизнесмен оценивает «Челси» в 3 млрд фунтов, то есть почти 3,5 млрд евро. Именно такая цена называлась, когда год назад поползли слухи, что Абрамович рассматривает возможность продажи своей футбольной игрушки.

Абрамович готовит еще 250 млн евро на это лето

Грядущим летом «Челси» опять собирается покупать и много. Британские СМИ утверждают, что Абрамович приготовил 250 млн евро на покупку новых игроков. «Синие» нацелились на супербомбардира «Боруссии» Эрлинга Холланда (ценник 100 млн евро) и на английского полузащитника того же клуба Джейдона Санчо (еще 100 млн). А кроме того эмиссары Абрамовича подкатывают к Кейну и Лукаку. Кажется, российский миллиардер не собирается останавливаться, и даже коронавирус, пандемия и все кризисы не в силах остановить эту гонку.