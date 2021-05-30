На концерте ПМЭФ в Санкт-Петербурге выступят Диана Арбенина и итальянский симфонический оркестр

Мероприятие пройдет в строгом соответствии с правилами Роспотребнадзора

Концерт «От классики до рока» станет центральным событием Фестиваля культуры ПМЭФ «Петербургские сезоны», который объединяет мероприятия культурной программы Петербургского международного экономического форума.

В этом году на Дворцовой площади выступят лидер группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина и симфонический оркестр театра Петруцелли (г. Бари, Италия). Концерт посвящен медикам и волонтерам, которые работали в пандемию. Совместное выступление итальянских и российских артистов является еще одним символом дружбы между нашими странами. Взаимодействие Италии и России, взаимопомощь и обмен знаниями внесли весомый вклад в общемировую борьбу с COVID -19.

Мероприятие пройдет в строгом соответствии с правилами Роспотребнадзора, кьюар-код для свободного входа зрители могут получить на сайте. Начало концерта – в 20:00. Вход свободный.

Все подробности подготовки ПМЭФ-2021 – на официальном сайте forumspb.com и в телеграм-канале Фонда Росконгресс.