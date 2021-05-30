Вы научили Вову ходить, помогите начать дышать

В России, к сожалению, с таким случаем сделать пока ничего нельзя Фото: Из личного архива героя публикации

Больше года назад мы рассказали вам историю Вовы Кривобокова «Спасая от смерти, Вову покалечили» (КП от 20.01.20). Мальчик родился с пороком сердца, и во время операции анестезиолог ошибся с размером трубочки для искусственного дыхания… Увы, это привело к тому, что одна беда со здоровьем сменилась другой – удалить трахеостому после операции не удалось. Ни сразу, ни после. Наши медики не взялись за эту операцию, куда бы родители не обращались, и посоветовали родителям искать опытных в этой сфере специалистов за рубежом. «Рано или поздно, Вове удалят эту проклятую трубку, он сможет дышать сам и тогда научится говорить. Но основу под это нужно закладывать уже сейчас. Ему нужно учиться дышать, глотать, ходить… Иначе мальчик безнадежно отстанет от сверстников. Но вопрос упирается в деньги, которых в многодетной семье, где работает только папа, нет» - писали мы. Требовалось собрать 540 000 рублей на занятия в инклюзивном центре. И вы помогли!

За год занятий, даже несмотря на трахеостому, Вова научился глотать и теперь может есть кое-что сам! И это не только радость для самого ребенка, но и важный шаг в развитии, ведь в результате есть надежда на то, что и питание через трубочку в животе - гастростому скоро останется в прошлом. А еще Вова научился ходить. Пока неуверенно и только по ровным поверхностям, но и это уже большой успех. Очень большие сдвиги отмечает логопед: «Вова научился облизывать нижнюю губу и управлять языком. Уже может выдыхать сам. То есть вдох он делает при помощи аппаратуры, а выдох самостоятельно. На выдохе образуются звуки. Однажды, это станет решающим в образовании речи».

«Однажды» – то есть, когда, наконец, удалят трахеостому. Однако, в России такой специалист так и не нашелся…

- Месяц назад Вова лежал в Филатовской больнице, там ему делали полное обследование под общим наркозом, чтобы понять, сможет ли он дышать сам. Вердикт врачей – нет, не сможет. Так что в России, к сожалению, с таким случаем, как у Вовы сделать пока ничего нельзя. Единственное, чего мы добились, это замены трубочки в трахее на другую, меньшего размера и того, что нам помогли найти нужного специалиста в Израиле.

Итак, теперь Вову ждут в клинике Ихилов в Тель-Авиве. За его сложный случай взялся опытный хирург Ошри, который специализируется на подобных случаях - на болезнях гортани у детей. Пока не ясно, насколько быстро удастся решить проблему, одной или несколькими операциями, но точно ясно, что удастся. Вова сможет избавиться от трубок и дырок в животе и горле, сможет сам есть, дышать, говорить и станет обычным ребенком! И теперь все снова упирается только в деньги.

Причем, Кривобоковы делают все возможное, чтобы не быть «попрошайками» Все это время они экономили на всем, на чем только могли. Папа Вовы работает сутками, но самостоятельно семья смогла собрать только сумму необходимую на перелет и проживание в Израиле. Для лечения же необходимо срочно собрать 2 045 187 рубля – это почти десять тысяч евро. Пожалуйста, помогите!

Звоните: +7 (926) 941 96 62 Виктория, куратор семьи

Помочь через смс можно, отправив сообщение на номер 3443 с текстом Гольфстрим 300, где 300 – это любая сумма пожертвования.

Реквизиты

Наименование: Благотворительный фонд помощи тяжелобольным людям «Гольфстрим»

ПАО «Сбербанк»

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КПП: 771401001

Назначение: Благотворительное пожертвование на лечение Вовы Кривобокова. НДС не облагается.

Способы помощи через интернет указаны на сайте фонда.