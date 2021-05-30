Почему «Белавиа» на самом деле отказалась летать из Минска в Симферополь

Руководство авиакомпании «Белавиа» сообщило, что не предполагают осуществлять полеты в Крым. Фото: Евгения ГУСЕВА

Руководство авиакомпании «Белавиа» сообщило, что не предполагают осуществлять полеты в Крым. Гендиректор белорусского авиаперевозчика Игорь Чергинец сообщил, что у них нет планов летать на этот южный полуостров «до политического признания Крыма как субъекта российского государства». При том в самом Крыму заявили о высоком интересе белорусских граждан к прямым полетам на полуостров из Минска.

За комментарием «КП» обратилась к бывшему заместителю министра гражданской авиации СССР Олегу Смирнову.

- Белорусский перевозчик «Белавиа» сообщил, что не будет летать в Крым. Почему так — не хотят или не могут?

- Это решение, как полагаю, принято авиакомпанией основываясь на двух причинах. Первая причина — Крым не настолько популярен как направление летнего отдыха среди белорусского населения, чтобы делать его стратегическим.

- А вторая причина?

- Это причина политическая. Когда государство официально не одобряет подобные действия своей авиакомпании. В том числе из-за возможных осложнений с соседями. В частности, у Белоруссии и Украины специфические, весьма особые отношения. Минск до сих пор, вопреки мнению Москвы, вынужден так или иначе считаться с мнением Киева.

- При том, что Украина первая закрыла небо после инцидента с самолетом рейса Афины-Вильнюс, который совершил вынужденную посадку в Минске 23 мая?

- Эти действия со стороны Украины были понятны и объяснимы. А вот почему это до сих пор зримо не учли в Белоруссии - понятно меньше. Киеву и Минску в их авиа-отношениях сейчас явно непросто. Слишком много факторов сошлось. На фоне таких осложнений открывать крымское направление Минску сейчас очевидно не с руки.

- «Белавиа» не может сказать, что начнет летать в Симферополь ровно до того момента, когда о Крыме как о субъекте РФ не скажет официальный Минск?

- Да, такое решение они смогут принять, наверное, лишь после официального признания. Но при том надо учитывать, что если лететь их самолеты будут не напрямую через Украину, по кратчайшему пути, а огибая по востоку, в облет, по российским областям — то это будет нерационально. Билеты окажутся слишком дорогими для пассажиров, вылетающих из Минска.

- То есть, в авиакомпания «Белавиа» чисты перед всеми — их никто сейчас ни в чем упрекнуть не может, касательно крымского направления?

- Да, они соблюдают букву закона белорусского. Сейчас, скорее всего, Белоруссия будет просить у России увеличить количество рейсов в крупные российские города. С возможными пересадками для отправления по другим, в том числе южным направлениям. Минск-Новосибирск, Екатеринбург, Ростов, Волгоград — и далее везде. Если Москва на такое пойдет, это станет весомой поддержкой Белоруссии при сложившемся аховом положении, когда они несут огромные потери на европейском направлении, приносившем основные доходы.

- "Белавиа" полетами в Россию попытается компенсировать европейские потери?

- Совершенно правильно, других вариантов у Белоруссии просто нет.

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