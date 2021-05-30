Темный ковид-диссидент: почему наш народ так упорно отказывается прививаться

Попытались разобраться, почему народ не верит в коронавирус и не идет на прививки. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вакцинировался - впервые с детства.

Спутником, в Чайке (моднохипстерское-медицинское-коммерческое заведение в Москве).

После первого раза не было ничего - вообще ничего, - зато после второго раза я некоторое время провел в койке с температурой. Но - это было вполне терпимо.

И теперь, медленно возвращаясь к условно обычной жизни, я хочу поругать наш народ.

Ну не всегда же ругать только Госдеп, гадящую англичанку, соседние государства и либеральную интеллигенцию.

Ох уж этот народ - темный наш ковид-диссидент.

Я понимаю, локдауны - это очень тяжело, это затратно, от этого люди теряют работу, да и много других трагедий случается.

Но если бы проблема была только в этом.

Маски носить - тоже не хотят.

Маски - сколько-нибудь дисциплинированно - носят только женщины средне-старшего возраста (наша надежда и опора во всех отношениях), и ровно поэтому - не из-за масок, а в силу такого отношения к жизни - намного дольше живут.

Маски, увы, носят не все. Фото: Олег ЗОЛОТО

Но и вакцинироваться не хотят эти люди!

Казалось бы, когда в Европе сложные очереди по возрастам - Кейт Миддлтон, молодую и красивую, только что прививали, - когда в заграницах часто отсутствует свободный выбор вакцины, какую дали, такой и жахайся, - а у нас Спутник очевидно работает (если партии и правительству не верим, есть латиноамериканские цифры), Эпивак вызывает дискуссии, но кто-то его защищает (вот как яркий публицист Настя Миронова), и уже есть чумаковский Ковивак, а дальше Путин обещает четвертую вакцину, но будут, конечно, и пятая, и шестая, - а прививаться все равно не хотят.

Выступая одновременно против локдауна, против маски и против прививки, народ признает только один способ борьбы с эпидемией: социал-дарвинизм и естественный отбор. Кто выздоровел - тот выздоровел, кто умер - тот умер, не повезло.

Поразительно, что именно это отношение к вирусу отчаянно защищают те самые люди, которым до этого почему-то не нравились Егор Гайдар, Анатолий Чубайс, Алексей Кудрин, Маргарет Тэтчер и многие другие адепты либерального учения "мы вас бросим в холодную воду, а вы там бултыхайтесь как хотите, кто выплывет - молодец, а кто утонет - его проблемы".

То есть работа, пенсии, всякие льготы - тут нужны планирование, государственная опека и солидарность, а как доходит до эпидемии - тут каждый сам за себя, я, мол, сильный, если что - два раза чихну и здоров, и мне наплевать, кого я перезаражаю, и чем это для них кончится, так что отстаньте от меня.

Ужасное безразличие и тупая жестокость. И особенно они ужасны, когда ты видишь цифры избыточной смертности за этот год.

Путин сказал, что принудительная вакцинация - не наш метод.

Может быть.

А все-таки было бы хорошо, если бы вакцинация была официально добровольная, а все-таки немножечко и того-с, ну, нам ли не знать, как это организовать, чтобы все-таки сподобить людей с психологией чумного бунта восемнадцатого столетия - пойти навстречу здравому смыслу.

А то хуже антипрививочников в этом лютом эгоизме - только ездуны на самокате по тротуару.

Но о них, этих исчадиях ада, мы поговорим в следующий раз.

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